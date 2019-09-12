  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 12 Eylül 2019 17:49

Tahkim Kurulu Fatih Terim kararını açıkladı!

PFDK'nın 4 maç ceza verdiği Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in cezasına Tahkim indirimi geldi! Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 4 maçlık cezasını 3 maça indirdi. Fatih Terim, yapılan indirime karşın Fenerbahçe derbisinde takımının başında yer alamayacak.

Tahkim Kurulu Fatih Terim kararını açıkladı!
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 4 maç men cezasını 3 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunması nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Fatih Terim'e verilen 4 maç men cezasını 3 maça, 19 bin lira para cezasını da 13 bin liraya indirdiği belirtildi.

Galatasaray Antrenörü Ümit Davala'nın 3 maç men ve 19 bin 500 lira para cezasının ise onandığı kaydedildi.

Açıklamada, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'in 60 günlük hak mahrumiyetinin 45 güne, 40 bin lira para cezasının ise 30 bin liraya indirildiği ifade edildi.

Kurul ayrıca, Fenerbahçe'nin 49 bin lira para cezasını ve İstikbal Mobilya Kayserispor'un toplam 184 bin lira para cezasını onadı.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Galatasaray , Gaziantep'te hücre evi baskınında patlama , fatih terim , tahkim kurulu
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM