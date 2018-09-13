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  4. 13 Eylül 2018 16:37

Tahkim Kurulu'ndan Emre Belözoğlu'nun cezasına indirim !

Tahkim Kurulu, Erzurumspor maçındaki 'saldırısı' nedeniyle 3 maç ceza alan Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu'nun cezasını 2 maça indirdi.

Tahkim Kurulu'ndan Emre Belözoğlu'nun cezasına indirim !
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Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Emre Belözoğlu ile ilgili PFDK'nın 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/43 K.2018-2019/79 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Erteleme talebinin reddine,

- Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün futbolcusu Emre Belözoğlu'nun rakip takım yöneticisine yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 5 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 resmi müsabakadan men ve 7.800,00 TL para cezasının; haksız tahrikin derecesi dikkate alarak takdiren indirilmesi suretiyle; 2 resmi müsabakadan men ve 5.200,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına oybirliği ile

karar verilmiştir.

PFDK’dan Belhanda ve Emre Belözoğlu’na 3’er maç cezaPFDK’dan Belhanda ve Emre Belözoğlu’na 3’er maç ceza

 

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