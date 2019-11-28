Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye Isla için ret

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın 2 maç men cezasını onadı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Isla için yapılan başvurunun reddedildiği belirtildi.GÖZTEPE MAÇINDA DA YOK
Sarı-lacivertli ekibin 12. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta forma giyemeyen 31 yaşındaki Isla, 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak Göztepe müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.
(AA)
Haber3.com'a Google'da abone olun