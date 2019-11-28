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  4. 28 Kasım 2019 18:43

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye Isla için ret

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Mauricio Isla'nın 2 maçlık cezasına yaptığı itirazı reddettiğini açıkladı. Isla, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye Isla için ret
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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu Mauricio Isla'nın 2 maç men cezasını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa ile oynanan maçta kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 2 maç men cezasına çarptırılan Isla için yapılan başvurunun reddedildiği belirtildi.

GÖZTEPE MAÇINDA DA YOK

Sarı-lacivertli ekibin 12. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta forma giyemeyen 31 yaşındaki Isla, 30 Kasım Cumartesi günü yapılacak Göztepe müsabakasında da takımdaki yerini alamayacak.

(AA)

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