Talipleri artıyor! Dünya devi, Fenerbahçeli Arda Güler'e talip oldu

Bu sezon Fenerbahçe'de gösterdiği müthiş performansla taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini toplayan 17 yaşındaki genç yıldız Arda Güler'e Fransız devi Paris Saint-Germain talip oldu.

Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki yeteneği Arda Güler'i transfer etmek istiyor. Fransızlar bu transferde istekli ve görüşmeler uzun zamandır devam ediyor.

17 yaşında olduğu için FIFA talimatları gereği maksimum 3 yıllık sözleşmeyi imzalayan Arda Güler için Fenerbahçe, 30 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi belirledi.

PSG'nin bu ücreti yatırması halinde Arda Güler'i direkt transfer etme hakkı da bulunuyor.

Sadece PSG değil

PSG'nin istediği Arda Güler için birçok dünya devi de yakın takipte. Arsenal, Liverpool, Manchester City gibi İngiliz kulüpleri, sezon içerisinde Arda Güler'i yakından takip etti.



Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği altyapısından Şubat 2019'da henüz 14 yaşındayken transfer ettiği Arda Güler, bu sezonun genelinde 24 resmi maça çıkıp 7 gol ve 11 asistle oynadı.

Bilindiği üzere, genç oyuncu sezonun bitimine 3 hafta kala sakatlanmış ve sezonu kapatmıştı.