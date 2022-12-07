Tam 5 oyuncu takasta kullanılacak: Gençlerbirliği ve Fenerbahçe Arda Güler konusunda anlaştı

por Toto Süper Lig'de Dünya Kupası arasına lider giren Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'nden 2019 yılında transfer ettiği Arda Güler için pazarlıklarda son aşamaya gelindi.

Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un olumlu etki ettiği oyuncular arasında yer alan Arda Güler'in adı gündemden düşmüyor. Son olarak gösterdiği performansın karşılığı olarak A Milli Takım kadrosuna seçilen Güler için sarı - lacivertliler harekete geçmişti. Fenerbahçe'ye Gençlerbirliği'nden transfer edilirken, sözleşmesine sonraki satıştan yüzde 20 pay maddesi eklenen genç yıldız için sarı - lacivertliler başkent ekibiyle bir süredir görüşmelerini sürdürüyordu.

ARDA GÜLER'DE ANLAŞMA TAMAM

Gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında Sözcü'nün haberine göre; Fenerbahçe yöneticisi Özgür Özaktaç ile Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş arasında prensip anlaşmasına varıldı.



Haberde Fenerbahçe'nin anlaşma neticesinde Gençlerbirliği'ne 2,5 milyon euro ücret vereceği ifade edildi.



Öte yandan Güler karşılığında başkent ekibine Lemos, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir ile bazı U19 Takımı oyuncularının içinde yer aldığı 5-6 futbolcu kiralık sunulacak ve ücretleri de karşılanacak.



Bu anlaşmayla birlikte Arda Güler'in bonservisinden elde edilecek olan tüm gelir, Fenerbahçe'nin kasasında kalmış olacak.



Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 resmi maça çıkan Güler, 3 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.