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  4. Taraftar şokta! Fenerbahçe, 9 kişi kalan Karagümrük ile berabere kaldı

Taraftar şokta! Fenerbahçe, 9 kişi kalan Karagümrük ile berabere kaldı

Taraftar şokta! Fenerbahçe, 9 kişi kalan Karagümrük ile berabere kaldı

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.

Vitor Pereira sonrası ilk maçına çıkan Fenerbahçe, yaklaşık 55 dakika 9 kişi oynayan Fatih Karagümrük'ü devirmeyi başaramadı. Sarı-lacivertli futbolcular, Karagümrük kalecisi Vivano'yu geçemezken mücadele 1-1 sona erdi.

 FENERBAHÇE 9 KİŞİ RAKİBİNİ DEVİREMEDİ
Zeki Murat Göle yönetiminde sahaya çıkan Fenerbahçe, 31. dakikada Pesic'in attığı golle 1-0 geriye düştü. Ev sahibinde 37. dakikada Burak Bekaroğlu ve 38. dakikada Caner Erkin'in kırmızı kart gördü. 40. dakikada Mesut Özil penaltıdan sarı-lacivertlilere beraberliği getiren golü attı. 9 kişi rakibine karşı kalan dakikalarda gol bulamayan Fenerbahçe sahadan 1 puanla ayrıldı.

Etiketler Fatih Karagümrük SK Fenerbahçe fenerbahçe karagümrük
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