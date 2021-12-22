Taraftar şokta! Fenerbahçe, 9 kişi kalan Karagümrük ile berabere kaldı

Canlı yayında olay iddia: ''Yeni yıla kadar Cumhurbaşkanlığı Kabinesi komple değişecek''

Hayaldi gerçek oldu: Depremden saniyeler önce halkı uyardılar

Son seçimleri doğru tahmin eden ORC'den yılın son seçim anketi

Merkez Bankası 5 kez müdahale etti, 1 kez açıkladı!