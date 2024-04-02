Tarihi kongrede Ali Koç'tan çok sert açıklamalar: Terbiyesiz, utanmaz, yarım aklıyla...

Fenerbahçe Kulübü'nün Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, açıklamalarda bulunuyor.

Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Fenerbahçe, "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" gündemiyle toplandı.

Ülker Stadyumu'ndaki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı.

Genel Kurul'da konuşmaya yapan Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

"Teşekkür ediyorum, bence pankartı kaldıralım. Tüylerim diken diken oluyor. Olağanüstü katılım, olağanüstü bir kongreye. Bu şekilde tribünleri doldurmanız olağanüstü. Onun için olağanüstü diyorum. Siz bugün, bu katılımla düşmanları, trolleri boşa çıkardınız. Helal olsun size. Uzun yıllardır sadece sportif alanda değil, bir çok alanda mücadele etmek zorunda bırakıldık. Bugün burada bu şekilde bulunmamızın sebebi, göz göre göre pervasızca, namertçe emeğimizin gaspedilmesine neden olan sonuçları değerlendirmek için buradayız. Son olarak Trabzonspor maçımızda dünyanın hiçbir yerinde bitirilmeyecek bir maçı oynamak zorunda bırakıldık. Bir kez daha emeklerimiz çalınmaya ve şampiyonluğumuz elimizden alınmaya teşebbüs edilmiştir.

Bugün burada olağanüstü şekilde toplanamamızın sebebi sadece o maç değildir. Sözde şike kumpasları, otobüsümüzün kurşunlanması, kirli ittifaklarla şampiyonluklarımızın çalınması, standart dışı hakem yönetimleri, başarı için her yol mübahtır anlayışı ile hareket eden rakipler ve içinde bulunduğumuz kısır döngü bizlere artık yeter dedirtti. Ne sesimizi duyan var ve ne utanan var. Dünyanın hiçbir yerinde yaşanmayacak, izin verilmeyecek haksızlıklara 20 yıldır maruz bırakıldık."

TRABZONSPOR MAÇINDA YAŞANANLAR

"Trabzonspor maçına değinmek istiyorum çünkü bizim için bardağı taşıran son damla oldu. Maçta ve maç sonunda yaşananlar organize bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu duruma göz yumulmuş ve müsaade edilmiştir. Gergin geçeceği apaçık belli bir maçta vali ve emniyet müdürlüğü gereken önlemi alamamıştır. Trabzon'da yaşanan güvenlik zafiyeti hiçbir şekilde hafife alınacak bir konu değildir. İçişleri Bakanlığımız gerekli soruşturmaları yapacak mı, takipçisi olacağız. Maça gelen taraftarlar aranmamıştır. Passolig kartları tüm takım taraftarlarına açılmıştır. Maskeli taraftarlara nasıl oluyorsa göz yumulmuştur. Karadeniz insanı merttir. Mert insanın yüzünde maske olmaz. Meşru müdafa yapan 3 futbolcumuz ve 2 çalışanımız PFDK'ye sevk edilmiştir. Biz 2-0 öndeyken hocamıza "Hocam istediğin takımı sahadan çekebilirsin." derken Trabzon Emniyeti gereken önlemi alamamıştır.

Biz bu maçtan beri dünyayla temas halindeyiz. Uzmanlar, hukukçular ile temas halindeyiz. TFF'deki yabancı gözlemci hakeme tam puan verdi. Bizim temasta olduğumuz yabancı uzmanlar bu hakem dışarıda olsa lisansının iptal edileceğini söylüyor."

ALİ KOÇ'TAN ERDEN TİMUR'A YANIT

"Yaşanan olayları son derece hafife alarak tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi not ettik. Bir tanesi var, yalanın insan versiyonu olurdu. Terbiyesiz, utanmadan televizyona çıkıyor ve Trabzon'da yaşanan olaylar için 'Olmamalıydı' diyerek 15 dakika boyunca bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor.

Kısacası herhalde, uslu uslu futbolcularımızın dayak yemesini bekliyorlardı. Oyuncularımız kahramanca armalarını temsil ettiler. İki camia da itidalli davranmaya çalıştık ancak perde arkasında futbolcularımıza ceza verilmesi için yapılan baskıların da farkındayız. Federasyonu aradık ve dedik ki emniyet gerekli güvenliği sağlamıyorsa, ev sahibi takım ne yapsın dedik. O sahibi olduğunuz spor medyasıyla beraber. 3 ay evvel burada galibiyetiniz kutladınız. Bu kadar mı geçmişi çabuk unutuyorsunuz. Yok efendim Mert Hakan eli cebinde gelmiş. Neresiyle gelseydi? Tünel videolara ulaşmak istiyoruz, onlara da yok diyorlar. Hem bu maçta hem de daha evvel bu şehirde oynanan maçlar bize gösteriyor ki, bu verilmeyen cezalara göre sanki orası özerk bir bölge. Orada yaşananlar, linç teşebbüsleri. Fenerbahçe'nin ülkesi ve vatanı için duruşu kurulduğundan beri apaçık ortadayken, tek bir siyasetçiden geçmiş olsun mesajı gelmemesi düşündürücüdür.

Batshuayi'nin son dakikada golü gelmesiyle Trabzon maçında da şampiyonluk yolumuza engel koyamadılar ama sanmayın ki tekrar denemeyecekler."

UĞUR DÜNDAR AÇILIŞI YAPTI

Uğur Dündar gündemi katılımcalara okurken gündem kabul edildi. "17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden, futbol A Takımımız'ın Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi."

"KUŞAKTAN KUŞAĞA ANLATILACAK BİR GÜN"

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar: "Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçemizin saygıdeğer kongre üyeleri, hepinizi en içten sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz. Bugün kulübümüzün şanlı tarihine çok önemli ve kuşaktan kuşağa gururla anlatılacak bir gün için toplanmış bulunuyoruz."

EROL BİLECİK: MİNİMUM SAYIYI GEÇTİK

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik "Sevgili büyük Fenerbahçeliler hoş geldiniz. Sanki bir yaz günü kadar bir sıcak, muazzam da bir yaza giriş günü yaşıyoruz. Bu birçok şeyin habercisi. Biraz daha sabrınıza ihtiyacımız var. Böylesine bir ortamda olmaktan duyduğumuz gururu bir kez daha paylaşmak istiyorum. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sabrınız için tekrardan teşekkürler"

"Sevgili Fenerbahçeliler, bugünü iyi not edin. Bugün 22.588'i geçmiş bulunuyoruz. Bugün hepinizin, ileride bir gün, "O günü çok iyi hatırlıyorum, ben de oradaydım" diyeceğiniz bir gün. Bugün, hakkımızı aramak için ayağa kalkacağımız gün."

ALİ KOÇ'A ÖZEL PANKART

Aynı zamanda doğum günü olan Ali Koç'a tribünlerden özel bir pankart açıldı. Açılan pankartta "Yolu sen çizdin, birlikte yürüyeceğiz. Sonsuza kadar" yazdığı görüldü.

OSAYI VE FERDİ DE EŞLİK ETTİ

Ali Koç ve İsmail Kartal'a, futbolculardan Bright Osayi-Samuel ve Ferdi Kadıoğlu da eşlik etti. Başkan Koç ve beraberindekiler, tribünlerde yerini alan kongre üyeleri tarafından uzun süre alkışlandı.

SADETTİN SARAN DA KONGREYE KATILDI

Bu arada Fenerbahçe Kulübü'nün başkan adayı Sadettin Saran da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın yapılacağı Ülker Stadyumu'na giriş yaptı. Saran, girişte yaptığı kısa açıklamada, "Bugün tarihi bir gün. Önemli olan Fenerbahçe" dedi.

BAŞKAN VE ÜYELER ALAN GİRİŞ YAPTI

Statta düzenlenecek toplantı öncesinde sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleriyle futbol A takımı teknik direktörü İsmail Kartal, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde alana giriş yaptı.