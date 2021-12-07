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Tarihi maçta tarihi skor: Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7-0 mağlup etti

Tarihi maçta tarihi skor: Fenerbahçe, Galatasaray'ı 7-0 mağlup etti

Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımları, tarihte ilk kez "Kadına şiddete son" çağrısı yapılan özel maçta karşı karşıya gelirken maçı Fenerbahçe farklı bir skorla kazandı.

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları tarihte ilk kez sahaya çıktı. İlk karşılaşmalarında "Kadına şiddete son" diyerek toplumsal farkındalık yaratan ezeli rakiplerin kozlarını paylaştığı maçta sarı-lacivertliler sahadan 7-0'lık sonuçla ayrıldı.

SHAMEEKA'DAN HAT-TRICK
5. dakikada Galatasaray, Daniels'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve oyundan düştü. Sarı-lacivertlilerde ilk 45 dakikada 3 gol atan Shameeka, kadın futbol derbi tarihinde hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Etiketler Fenerbahçe Galatasaray fenerbahçe galatasray maç
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