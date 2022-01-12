Tarihte böylesi yok! Fatih Terim'in ardından Galatasaray'da yaprak dökümü

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Florya'da adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması birçok kişide şok etkisi yarattı. Burak Elmas dün yaptığı açıklamada ayrılık kararını karşılıklı anlaşarak verdiklerini ifade etmişti. Tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından Florya'da birçok kişi görevini bırakacak. Daha önce böyle toplu bir istifa durumu yaşamayan Galatasaray yönetiminin ne yapacağı henüz bilinmiyor. İşte o isimler...

TARİHTE BÖYLESİ YOK

SELÇUK İNAN



Fatih Terim'in yardımcılığını yapıyordu. İstifa edecek.



NECATİ ATEŞ



Selçuk İnan gibi Terim'in yardımcılarından biriydi. Onun da istifa mektubu cebinde...



HAKAN BALTA



Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Terim'in ayrılığı sonrası görevi bırakması bekleniyor.



ŞÜKRÜ HANEDAR



Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar. Terim'e en yakın isimlerden. İlk istifa edenlerden.



YENER İNCE



Uzun yıllardır Galatasaray kulüp doktoru olarak görev yapıyor. Yönetimin kendisiyle çalışıp çalışmayacağı henüz bilinmiyor. Yener İnce'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

FATİH İBRADI



Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü olarak kısa süre önce göreve başlamıştı. Terim'in ayrılığının ardından istifasını sundu.



MERT ÇETİN



Uzun yıllardır tercüman olarak görev yapıyor. istifa etmese bile gönderilmesi gündemde.



YASİN KÜÇÜK



Scott Piri'nin ekibinde yer alıyor. Sacha Boey'in ve bir çok futbolcunun sahaya geç geri dönmesinin sorumlusu olduğu iddia ediliyor. Florya'dan ayrılacak isimlerin başında yer alıyor.



ALİ YAVAŞ



Fatih Terim'in 4. döneminde alt yapı sorumlusu olarak göreve başlamıştı. Terim'in ayrılığı sonrası görevini bıraktı.



SCOTT PIRI



Terim'in ayrılığı sonrası o da görevi bırakacak.

EMRE UTKUCAN



Uzun yıllardır Florya'da scout şefi olarak görev yapıyordu. Yönetimin bu konuda henüz karar vermediği ancak çalışmaya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.