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Tarihte böylesi yok! Fatih Terim'in ardından Galatasaray'da yaprak dökümü

Tarihte böylesi yok! Fatih Terim'in ardından Galatasaray'da yaprak dökümü

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Florya'da adeta yaprak dökümü yaşanıyor.

Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması birçok kişide şok etkisi yarattı. Burak Elmas dün yaptığı açıklamada ayrılık kararını karşılıklı anlaşarak verdiklerini ifade etmişti. Tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından Florya'da birçok kişi görevini bırakacak. Daha önce böyle toplu bir istifa durumu yaşamayan Galatasaray yönetiminin ne yapacağı henüz bilinmiyor. İşte o isimler...

TARİHTE BÖYLESİ YOK

SELÇUK İNAN

Fatih Terim'in yardımcılığını yapıyordu. İstifa edecek.

NECATİ ATEŞ

Selçuk İnan gibi Terim'in yardımcılarından biriydi. Onun da istifa mektubu cebinde...

HAKAN BALTA

Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Terim'in ayrılığı sonrası görevi bırakması bekleniyor.

ŞÜKRÜ HANEDAR

Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar. Terim'e en yakın isimlerden. İlk istifa edenlerden.

YENER İNCE

Uzun yıllardır Galatasaray kulüp doktoru olarak görev yapıyor. Yönetimin kendisiyle çalışıp çalışmayacağı henüz bilinmiyor. Yener İnce'nin takımdan ayrılması bekleniyor.

FATİH İBRADI

Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü olarak kısa süre önce göreve başlamıştı. Terim'in ayrılığının ardından istifasını sundu.

MERT ÇETİN

Uzun yıllardır tercüman olarak görev yapıyor. istifa etmese bile gönderilmesi gündemde.

YASİN KÜÇÜK

Scott Piri'nin ekibinde yer alıyor. Sacha Boey'in ve bir çok futbolcunun sahaya geç geri dönmesinin sorumlusu olduğu iddia ediliyor. Florya'dan ayrılacak isimlerin başında yer alıyor.

ALİ YAVAŞ

Fatih Terim'in 4. döneminde alt yapı sorumlusu olarak göreve başlamıştı. Terim'in ayrılığı sonrası görevini bıraktı.

SCOTT PIRI

Terim'in ayrılığı sonrası o da görevi bırakacak.

EMRE UTKUCAN

Uzun yıllardır Florya'da scout şefi olarak görev yapıyordu. Yönetimin bu konuda henüz karar vermediği ancak çalışmaya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.

Etiketler Galatasaray galatasaray fatih terim
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