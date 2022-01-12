Tarihte böylesi yok! Fatih Terim'in ardından Galatasaray'da yaprak dökümü
Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından Florya'da adeta yaprak dökümü yaşanıyor.
Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılması birçok kişide şok etkisi yarattı. Burak Elmas dün yaptığı açıklamada ayrılık kararını karşılıklı anlaşarak verdiklerini ifade etmişti. Tecrübeli teknik adamın takımdan ayrılmasının ardından Florya'da birçok kişi görevini bırakacak. Daha önce böyle toplu bir istifa durumu yaşamayan Galatasaray yönetiminin ne yapacağı henüz bilinmiyor. İşte o isimler...
TARİHTE BÖYLESİ YOK
SELÇUK İNAN
Fatih Terim'in yardımcılığını yapıyordu. İstifa edecek.
NECATİ ATEŞ
Selçuk İnan gibi Terim'in yardımcılarından biriydi. Onun da istifa mektubu cebinde...
HAKAN BALTA
Futbol A Takımı İdari Direktör Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Terim'in ayrılığı sonrası görevi bırakması bekleniyor.
ŞÜKRÜ HANEDAR
Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar. Terim'e en yakın isimlerden. İlk istifa edenlerden.
YENER İNCE
Uzun yıllardır Galatasaray kulüp doktoru olarak görev yapıyor. Yönetimin kendisiyle çalışıp çalışmayacağı henüz bilinmiyor. Yener İnce'nin takımdan ayrılması bekleniyor.
FATİH İBRADI
Futbol İdari ve Sportif Koordinatörü olarak kısa süre önce göreve başlamıştı. Terim'in ayrılığının ardından istifasını sundu.
MERT ÇETİN
Uzun yıllardır tercüman olarak görev yapıyor. istifa etmese bile gönderilmesi gündemde.
YASİN KÜÇÜK
Scott Piri'nin ekibinde yer alıyor. Sacha Boey'in ve bir çok futbolcunun sahaya geç geri dönmesinin sorumlusu olduğu iddia ediliyor. Florya'dan ayrılacak isimlerin başında yer alıyor.
ALİ YAVAŞ
Fatih Terim'in 4. döneminde alt yapı sorumlusu olarak göreve başlamıştı. Terim'in ayrılığı sonrası görevini bıraktı.
SCOTT PIRI
Terim'in ayrılığı sonrası o da görevi bırakacak.
EMRE UTKUCAN
Uzun yıllardır Florya'da scout şefi olarak görev yapıyordu. Yönetimin bu konuda henüz karar vermediği ancak çalışmaya sıcak bakmadığı gelen haberler arasında.
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