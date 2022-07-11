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Teknik direktör açıkladı: Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılacak mı?

Teknik direktör açıkladı: Cristiano Ronaldo Manchester United'dan ayrılacak mı?

İngiltere Premier Lig'in köklü kulüplerinden Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo'nun transferi hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağı yönünde çıkan iddiaları yalanladı.

"BİZİMLE OLMAMASININ NEDENİ..."

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Hollandalı çalıştırıcı, 37 yaşındaki Ronaldo'nun kadro planlaması içinde yer aldığını belirterek, "Şu an bizimle olmamasının nedeni, kişisel konular. Cristiano Ronaldo'nun bu sezon bizimle kalmasını planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"SATILIK DEĞİL"

Portekizli Ronaldo'nun Manchester United için önemli bir oyuncu olduğunu vurgulayan Ten Hag, "Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ronaldo satılık değil. Kadroda yer alacak ve onunla büyük başarılara imza atacağız." değerlendirmesinde bulundu.

KAMPA KATILMAMIŞTI!

Manchester United'ın sezon öncesi Tayland'daki kampına katılmayan ve Portekiz Milli Takımı ile antrenmanlarını sürdüren Ronaldo'nun, İngiltere temsilcisinden ayrılmak istediği öne sürülmüştü.

Real Madrid ve Juventus deneyimlerinin ardından eski kulübü Manchester United'a dönen Ronaldo, geçen sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada 24 gole imza atmıştı.

Etiketler ronaldo transfer
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