Temsilcilerimizin Avrupa Ligi rakipleri belli oluyor !

UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi ile Fenerbahçe, Beşiktaş ve Akhisar’ın rakipleri belli olacak. 48 takımın yer alacağı Avrupa Ligi kurasında Beşiktaş 1. torbada, Fenerbahçe 2. torbada, Akhisar 4. torbada yer alıyor.

Bu sezon kendine Şampiyonlar Ligi’nde yer bulamayan Arsenal, Chelsea, Lazio, Bayer Leverkusen, Milan ve Villarreal gibi güçlü takımlar da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri arasında yer alıyor.

Kura çekimi, bugün TSİ 14:00’te Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilecek.

AVRUPA LİGİ TORBALARI

1. Torba

Sevilla – 113.000

Arsenal (ENG) 93.000

Chelsea (ENG) 82.000

Zenit (RUS) 78.000

Bayer Leverkusen (GER) 66.000

Dynamo Kyiv (UKR) 62.000

Beşiktaş – 57.000

Salzburg 55.500

Olympiakos – 54.000

Villarreal (ESP) 52.000

Anderlecht (BEL) 48.000

Lazio (ITA) 41.000

2. Torba

Sporting CP (POR) 40.000

Ludogorets (BUL) 37.000

København (DEN) 34.000

Marseille (FRA) 32.000

Celtic – 31.000

PAOK 29.500

AC Milan (ITA) 28.000

Genk – 27000

Fenerbahçe (TUR) 23.500

Krasnodar (RUS) 23.500

Astana (KAZ) 21.750

Rapid Wien -21.500

3. Torba

Real Betis (ESP) 21.399

Qarabağ (AZE) 20.500

BATE Borisov 20.500

Dinamo Zagreb 17.500

RB Leipzig (GER) 17.000

Eintracht Frankfurt (GER) 14.285

Malmö (SWE) 14.000

Spartak Moskva (RUS) 13.500

Standard Liège (BEL) 12.500

Zürich (SUI) 12.000

Bordeaux – 11.283

Rennes (FRA) 11.283

4. Torba

Apollon (CYP) 10.000

Rosenborg – 9000

Vorskla Poltava (UKR) 8.226

Slavia Praha (CZE) 7.500

Akhisar Belediyespor (TUR) 7.160

Jablonec (CZE) 6.035

AEK Larnaca (CYP) 4.310

Vidi 4.250

Rangers (SCO) 3.725

Dudelange (LUX) 3.500

Spartak Trnava – 3.500

Sarpsborg (NOR) 3.485

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu !