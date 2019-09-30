Terim'den eleştirilere flaş yanıt!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Paris Saint-Germain ile oynanacak maç öncesi basın toplantısında konuştu.

"Şampiyonlar Ligi'nin favorilerinden bir tanesiyle oynuyoruz. Çok yüksek ekonomili bir takım ile oynuyoruz. Son 2 yılın Fransa şampiyonu ile oynuyoruz. Çok beğendiğim bir teknik adamı ve çok beğendiğim oyuncuları var. Son yıllarda atak yapan bir kulüp olan PSG'yi hepimiz izliyoruz. Saygıyla izliyoruz. Bizim de niyetimiz saygı duymak. Şampiyonlar Ligi'nin yabancısı değiliz. Bu tip takımlarla oynadık. Favori olduklarını hiç inkar etmedik."

"NEYMAR YOK, VAH VAH; CAVANI YOK, ÇOK YAZIK"

"Neymar yok, vah vah. Cavani de sakatlanmış, çok yazık, büyük avantaj sözlerine Galatasaray taraftarlarının kanmamasını talep ediyorum. Bu çıkan söylemler 'Nasıl yenildiler?' haberinin hazırlayıcısıdır. Kadro derinliği Avrupa'nın en yüksek takımlarından birisi PSG. Çok değerli oyuncuları var. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmaz. Biz de iyi bir netice almaya gayret göstereceğiz. Sonuç ne olursa olsun burada olmak güzel bir duygu. Burada olamazsanız PSG veya Real Madrid ile oynayamazsınız zaten."

"GÖZE HOŞ GELEN, TEMPOLU BİR OYUN OYNAMIYORUZ"

Fatih Terim, takımının oynadığı futboldan memnun olmadığını belirterek, "Benim ceza durumum olduğu için maçlardan sonra bazı durumlar hakkında konuşamadım, aslında bunun orada açıklanması gerekirdi. Göze hoş gelen, tempolu bir oyun oynanmıyoruz. Bunu söylemek benim borcum. Benim de hoşlanmadığım çok açık. Yalnız ilk 11'de 3-4 oyuncu farklı oynuyoruz geçen seneye göre ve bunların beraber oynadığı maç sayısı 2 ya da 3. Birbiriyle oynama kültürünün yanı sıra tanışık olma refleksi diye de bir şey var. Bu maç yaptıkça artan tempo ve fizik ile de mevcut şartlarla ilgili pek çok şeyin değişeceğini şimdiden söyleyebilirim. 2017-2018 dönemindeki kadronun çatısı tamamen farklıydı. Dolayısıyla değişimlerin etki göstermesi için gerekli zamanı tanımak lazım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransa'da oynama tecrübesi olan futbolcularının PSG maçında daha avantajlı olduklarını söyleyen Terim, "Fransa'da oynamış oyuncularımız muhakkak PSG maçında diğer oyuncularımızdan çok daha rahat olacaklardır, ben böyle bekliyorum. PSG'yi herkes tanıyor ama Fransa'da oynayan oyuncular daha fazla tanırlar, öyle bir bağ kurabiliriz. Oyun içerisinde herkesten fazla rahat ve önde olacaklarını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"FUTBOLDA ARTIK ESKİSİ GİBİ ADI KONULMUŞ DİZİLİŞLER YOK"

Futbolun çok değiştiğini ve eski sistemlerin artık olmadığını belirten Terim, "Süre ve sabır isteyen bir hoca değilim. Şampiyonlar Ligi düzeyinde oynanan maçlarda ya da Avrupa'nın önemli takımlarının karşılaşmalarına kadrolarına ve futbol yaklaşımlarına bakacak olursanız futbolda artık eskisi gibi sistemler ve adı konulmuş dizilişler yok. Mesele başka bir boyutta artık. Oyun içerisinde dizilişten tutun, oyuncu tercihlerinize kadar her şey anlık olarak değişiyor. Tek bir sistem ve oyun anlayışıyla maçı bitiremezsiniz, son yıllardaki durum bu. Bu takımın oyuncusunun ya da teknik heyetin performansından bağımsız bir durum. Futbol değişiyor. Eskiden kullandığımız hücum ya da atak, 4-4-2 ve 3-5-2 gibi kalıpların hepsi ya da bir kısmı oyun içerisinde değişiklik gösteriyor. Belki buna karma futbol da diyebilirsiniz. Birkaç şeyi deneyebildiğimiz bir ortam da diyebilirsiniz ancak günümüz futbolunda hakim olan bu. Bir analiz yapıyorsunuz ve karşı takımla kendi takımınızı istatistikle karşılaştırıyorsunuz. Çıkan analizle sizi 3 puana yaklaştıracak en iyi formülü bulacaksınız, ilk 11'i belirleyeceksiniz. Ayrıca 90 dakikayı 4'e, 5'e böleceksiniz. Her bölüm için stratejinize göre bölünüp, kurgunuzu ona göre yapacaksınız. Bizim güçlü bir oyun planımız var. Geçen sene ve ondan önceki sene gibi. Topa rakibin daha az sahip olması için çaba sarf eden bir takım bizim ana felsefemiz" diye konuştu.

"MARCAO VE LUYİNDAMA GELDİKTEN SONRA YEDİĞİMİZ GOL SAYISINDA CİDDİ BİR AZALMA VAR"

Marca ve Luyindama'nın transfer olmalarından bu yana takıma büyük katkıları olduğunu ancak bu katkıyı bu seneye tam yansıtamadıklarını söyleyen tecrübeli hoca, "Yayıncı kuruluşun verilerine göre, Marcao ve Luyindama gelmeden önce yediğimiz gol sayısıyla onlar geldikten sonra yediğimiz gol sayısında ciddi bir fark var. Pas yüzdesi en fazla olan takım olduğumuza dair istatistikler var. Bunlar Marcao ve Luyindama'dan kaynaklanıyor. Onların başarısını bu seneye yansıtamama başarısızlığımız var ancak son maçlarda yavaş yavaş düzeliyor" dedi.

"BAHANE OLUR DİYE SÖYLEMEDİĞİMİZ BİRÇOK SAHA DIŞI OLAYLA UĞRAŞIYORUZ"

Takımın gol yollarındaki sıkıntısından memnuniyetsizliğini dile getiren Terim, saha dışı birçok olayla da uğraştıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Doğru plan ve güçlü oyun sizi üçüncü bölgeye taşır. Ancak üçüncü bölgedeki oyuncuların yetenekleri ve aldıkları sorumluluklar sonucu belirler. Muhakkak ki birçok çalışmamız var. Futbol sürprizlerle doludur. Bizim yapmak istediğimiz ön alandaki hareketliliği arttırmak. Topa biraz daha tempo vererek güçlü oyunumuzu hızlı oyunla birleştirmeliyiz. Taraftarımızın oyundan hoşlanmadığını biliyorum, ben de hoşlanmıyorum. Ligdeki durumla Avrupa'daki durum bizim için UEFA cezamız dolayısıyla çok farklı. Burada 18 oyuncuyla orada 20+1 oyuncuyla oynuyoruz. Tabi biz oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz ancak bazı refleksler oturdukça pozisyonlar farklılaşacaktır, bundan emin olabilirsiniz. Son yıllardaki tüm gol kralları bizim santrforlarımız bunu unutmamalıyız. Benim teknik adamlığımda Galatasaraylıların tek şikayet ettiği şey gol yollarındaki kısırlıktır. Ancak ben de memnun değilim, memnuniyetsizliğimi de oyuncularımla paylaşıyorum ancak bahane olur diye söylemediğimiz birçok saha dışı olaylarla uğraşıyoruz. Mesela öğleden sonra Lemina sakatlandı. İhtiyaç duyduğumuz bir oyuncuydu"

"BENİM OLDUĞUM YERDE TARAFTARIMIZIN KARAMSAR OLMASINA İNANAMAM"

Önceki yıllarda hücum bölgesinde daha fazla oyuncuya sahip olduklarını kaydeden Fatih Terim, "Hakikaten Galatasaray benim olduğum dönemlerde bunlara alışık değil. Bir dönem 5-6 santraforla sezonu bitirdik. Sonradan da Drogba'yı almıştık, birçok forvetimiz vardı. Bunlar denenebilir ancak bunun için diğer mevkilerin hazır ve organize olması gerekir. Feghouli'nin hiç durmadan gittiği bir dönem yaşıyoruz. Falcao bizimle birlikte çalışmamış bir oyuncu, Lemina ve Seri de aynı şekilde. Bizimle sezon başı geçirmemeleri önemli bir handikap. Bunları oynayarak yeneceğiz. Galatasaray taraftarının üzülmesine inanırım. Ben maçı tekrar tekrar izledim. Sonuç bize göre kötü, biz 2 puan kaybetmişiz. Biz oynamamış olabiliriz ama 15 ile 60'ncı dakikalara baktığımız zaman pozisyonlarımız var. Ben Galatasaray taraftarının, seyircisinin üzülmesini anlarım ama onların benim olduğum yerde karamsarlığına inanamam. Biz nerelerden Avrupa şampiyonu olduk. Biz taraftarımızla birleştiğimiz zaman ortaya çıkan tablo herkesin aramak istediği bir tablodur. Kaybedersek de beraber ama onların gurur duyacağı bir takım olarak kaybederiz ama kaybetmeye de hiç niyetimiz yok açıkçası" açıklamasında bulundu.

