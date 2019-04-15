Adana Demirspor 2 - 2 Altay (Spor Toto 1. Lig)

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasındaki Adana Demirspor-Altay karşılaşması 2-2 beraberlikle tamamlandı.

Adana Demirspor'un gollerini 14. dakikada Pote ve 17. dakikada Berk Yıldız atarken Altay'ın golleri 46. dakikada Kappel ve 57'de Gencer Cansev'den geldi.

Ev sahibi ekipte 86. dakikada Hamidou Traore, kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Puan kaybının ardından play-off potasının dışına çıkan Adana Demirspor, 48 puan ile 7. sıraya geriledi. 4 maçtır kaybetmeyen Altay ise 40 puan ile 10. sırada yer aldı.

Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor, Adana derbisinde Adanaspor ile karşılaşacak. Altay ise sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Hüseyin Göçek, Mehmet Salih Mazlum, Ata Yıldırım

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Kaan Kanak, Mitrovic, Semih Güler, Legear (Dk. 63 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Erdal Öztürk, Berk Yıldız, Traore, Pote (Dk. 88 Kage), Gladkyy (Dk. 61 Vedat Bora)

Altay: Aydın Bağ, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Ulaş Zengin, Mustafa Murat Uslu, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 46 İbrahim Akın), Tatos (Dk. 89 Merter Yüce), Tavares, Putsila, Kappel (Dk. 79 Oğuz Han Aynaoğlu), Paixao

Goller: Dk. 13 Pote (Penaltıdan), Dk. 18 Berk Yıldız (Adana Demirspor), Dk. 46 Kappel, Dk. 57 Gençer Cansev (Altay)

Kırmızı kart: Dk. 86 Traore (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 68 Erdal Öztürk, Dk. 71 Süleyman Koç, Dk. 90+3 Kaan Kanak (Adana Demirspor), Dk. 63 Paixao, Dk. 71 Gençer Cansev, Dk. 84 Putsila (Altay)

