Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Umut Bulut'a şok sözler

Umut Bulut'un Yeni Malatyaspor'a transferinin resmen açıklanmasının ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, tecrübeli futbolcu için sosyal medya üzerinden sert sözler sarf etti.

"HER KONUDA ANLAŞMIŞTIK"

36 yaşındaki futbolcu ile her konuda anlaşmalarına rağmen Yeni Malatyaspor'a imza attığını dile getiren Sancak, "Çok değerli Adana Demirspor taraftarları. Umut Bulut denen futbolcu şahsiyetle oturup her konuda anlaşmıştık. Karakterli biriyle anlaştığımızı düşünerek memnun olmuştum. Ama bugün duyduk ki Malatyaspor ile anlaşmış. Anlaşmamıza rağmen gidene söylenecek şey yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

