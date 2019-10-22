Adana Demirspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Oleksandr Gladkyy, Berk Yıldız ve Aias Aosman süresiz kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu kararı ile 3 futbolcunun teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklama, bu oyuncuların takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.

Ligin 7. haftasında Ekol Göz Menemenspor'a 1-0 mağlup olunması nedeniyle futbolculara yirmişer bin lira para cezası verildiği ifade edilen açıklamada, puan sıralamasında ilk iki sırada yer alana kadar prim verilmemesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

