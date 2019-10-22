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  5. 22 Ekim 2019 20:22

Adana Demirspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı

Adana Demirspor, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yönetim kurulu kararı ile Oleksandr, Gladkyy, Berk Yıldız ve Aias Aosman teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı ve oyuncuların takımdan ayrı çalışacağı...

Adana Demirspor'da 3 futbolcu kadro dışı bırakıldı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Oleksandr Gladkyy, Berk Yıldız ve Aias Aosman süresiz kadro dışı bırakıldı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yönetim kurulu kararı ile 3 futbolcunun teknik heyetin raporu doğrultusunda süresiz olarak kadro dışı bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklama, bu oyuncuların takımdan ayrı bir şekilde çalışmalarına devam edeceği aktarıldı.

Ligin 7. haftasında Ekol Göz Menemenspor'a 1-0 mağlup olunması nedeniyle futbolculara yirmişer bin lira para cezası verildiği ifade edilen açıklamada, puan sıralamasında ilk iki sırada yer alana kadar prim verilmemesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

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adana demirspor , tff 1. lig
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