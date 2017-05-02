Adana Demirspor'da Tekin İncebaldır dönemi

Kulüp başkanı Sedat Sözlü, yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında Bandırmaspor'a 4-1 yenildiklerini anımsattı.

Bu mağlubiyetin ardından istifa eden İpekoğlu'nun kararını yönetim kurulu olarak değerlendirdiklerini ifade eden Sözlü, şunları söyledi:

"Engin İpekoğlu ve ekibinin istifasını kabul ettik, göreve de Tekin İncebaldır'ı getirdik. Tekin hocamızla sezon sonuna kadar, 4 maçlık bir anlaşma yaptık. Gelecek hafta deplasmanda yapacağımız Boluspor maçında da takımın başında Tekin İncebaldır olacak. Kendisine ve ekibine şimdiden başarılar diliyorum."

Tekin İncebaldır, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Adana Büyükşehir Belediyespor'un teknik direktörlüğünü yapıyordu.