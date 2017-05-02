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  1. 02 Mayıs 2017 15:09

Adana Demirspor'da Tekin İncebaldır dönemi

Engin İpekoğlu ile yollarını ayıran Adana Demirspor Tekin İncebaldır ile anlaştı.

Adana Demirspor'da Tekin İncebaldır dönemi
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Kulüp başkanı Sedat Sözlü, yaptığı açıklamada, geçen  hafta sahalarında Bandırmaspor'a 4-1 yenildiklerini anımsattı.

Bu mağlubiyetin ardından istifa eden İpekoğlu'nun kararını yönetim  kurulu olarak değerlendirdiklerini ifade eden Sözlü, şunları söyledi:

"Engin İpekoğlu ve ekibinin istifasını kabul ettik, göreve de Tekin İncebaldır'ı getirdik. Tekin hocamızla sezon sonuna kadar, 4 maçlık bir anlaşma  yaptık. Gelecek hafta deplasmanda yapacağımız Boluspor maçında da takımın başında  Tekin İncebaldır olacak. Kendisine ve ekibine şimdiden başarılar diliyorum."

Tekin İncebaldır, Bölgesel Amatör Lig takımlarından Adana Büyükşehir  Belediyespor'un teknik direktörlüğünü yapıyordu.

Tekin İncebaldır , Adana Demirspor