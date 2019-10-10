Adanaspor, Levent Eriş'in yerine Engin İpekoğlu'nu göreve getirdi

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'da, teknik direktör Levent Eriş'le yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktör Levent Eriş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Eriş'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." denildi.

Levent Eriş yönetiminde Adanaspor, ligin ilk 7 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve mağlubiyetle 6 puan toplayabilmişti.

GÖREV ENGİN İPEKOĞLU'NUN

Teknik direktör arayışına giren turuncu-beyazlı ekip, kendilerine 2015-2016 yılında TFF 1. Lig'de şampiyonluk yaşatan Engin İpekoğlu ile görüştü.

İstanbul'da Kulüp Başkanı Bayram Akgül ile yaptığı görüşme sonrasında görevi kabul eden İpekoğlu'nun Adana'ya gelerek takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi.

