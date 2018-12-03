Afjet Afyonspor 2 - 1 Eskişehirspor (Spor Toto 1. Lig)

Spor Toto 1. Ligi'nin 14. haftasının kapanış maçında Afjet Afyonspor ile Eskişehirspor, Afyon'da karşı karşıya geldi. Alt sıraları yakından ilgilendiren maçı Afjet Afyonspor, 2-1 kazandı ve 5 maç sonra 3 puanla tanıştı.

Afjet Afyonspor'a galibiyeti getiren golleri 8 ve 52. dakikalarda Ersel Aslıyüksek attı. Eskişehirspor'un tek golünü ise Fıratcan Üzüm attı.

Bu sonucun ardından Afjet Afyonspor, puanını 15'e çıkarttı ve 15. sırada yer aldı. Eskişehirspor ise 12 puanla 17. sırada kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada ev sahibi takım soldan gelişen ataktan gelen topu Ersel Aslıyürek ayağının içiyle ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 1-0

19. dakikada Afjet Afyonspor’dan Mendy’nin sağ taraftan yaptığı oraya Ersel’in kafa vuruşunda top az farkla dışarı çıktı.

25. dakikada konuk takım Eskişehirspor’dan Alperen Kocabaş’ın kaleye gönderdiği sert şut sonrasında top az farkla dışarı çıktı.

50. dakikada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Fıratcan Üzüm düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-1

52. dakikada ev sahibi takımdan Türker’in ceza sahasına gönderdiği top savunma Ersel’in önünde kaldı. Ersel düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Afyon Kocatepe

Hakemler: Burak Şeker xxx, Emrah Ünal xxx, Cemil Tunç xxx

AFJET Afyonspor: Bekir Demircan xx, Türker Toptaş xx, Renato Arapi xx, Bayram Çetin xx, Sinan Özkan xx, Timuçin Aşcıgil x (Enes Ata dk. 55 xx), Nazmi Candoğan xx, Taşkın İlter xx, İsmet Benli xx, Ersel Aslıyüksel x (Oltan Karakullukçu dk. 74 x), Bernard Mendy x (Aykut Uluç dk. 77 x)

Eskişehirspor: Ekrem xx, Semih Güler xx, Tolga x (Kaan Gül dk. 60 xx), Alperen Kocabaş xx, Mehnet Feyzi Yıldırım xx, Furgan Polaat xx, Furkan Balaban xx, Mehmet Özcan xx, İbrahim Halil Öner xx, Cumali Sertel xx, Fıratcan Üzüm xx

Goller: Ersel Aslıyüksek (dk. 8 ve 52) (AFJET Afyonspor), Fıratcan Üzüm (dk. 50) (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Renato Arapi, Sinan Özkan, Oltan Karakullukçu, Türker Topbaş, Bekir Demircan (AFJET Afyonspor), Fıratcan Üzüm, Kaan Gül (Eskişehirspor)

