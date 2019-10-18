Akhisarspor 2 - 1 Eskişehirspor (TFF 1. Lig)

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Akhisarspor, Eskişehirspor'u sahasında 2-1 mağlup etti.

Bu arada Eskişehirspor'da kaleci antrenörü Sefer Hakan Olgun, 45+1. dakikada hakeme itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Muhammet’in ara pasında topla buluşan Cikalleshi’nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut Ebrar’ın müdahalesiyle kornere çıktı.

14. dakikada ceza sahasının dışında kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Milinkovic’in yerden sert şutunda kaleci Gökhan topu rahat kontrol etti.

24. dakikada Cikalleshi’nin sol kanatta son çizgiden ön direğe yaptığı sert ortada Burhan’ın şutu üstten auta gitti.

27. dakikada Defansın arkasına atılan ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Burhan’ın şutunu Ebrar son anda kornere çeldi.

32. dakikada sağ kanattan Vrsajevic’in ceza sahasına yaptığı ortada Cikalleshi’den seken topu önünde bulan Erhan’ın sert şutunda top ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada ceza sahası içi son çizgide topla buluşan Erhan, 18 yayı üzerindeki Muhammet’e pasını verdi. Muhammet’in şutu kaleci Ebrar’da kaldı.

45. dakikada Milinkovic’in pasında 18 yayı üzerinde topla buluşan Sekidika’nın sert şutunu Gökhan kornere çeldi.

45+2. dakikada Akhisarspor’un rakip sahada yaptığı baskı sonucu topu kazanan Vrsajevic pasında Cikalleshi’yi gördü. Ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi’nin şutunu Ebrar kurtardı.

54. dakikada Sekidika’nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği şut ağlarla buluştu. 1-1

59. dakikada orta sahada topla buluşan Aykut, ceza sahası önündeki Cikalleshi’ye pasını vermek istedi. İki takımdan da kimse topa müdahale etmeyince kendi topuna hareketlenen Aykut ceza sahası içinde düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-1

63. dakikada Sissoko’nun şık pasında ceza sahası içinde topla buluşan Milinkovic’in şutunu Gökhan son anda kornere çeldi.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Emre Malok, Deniz Turgut, Oğuz Kağan Çalışır

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Vrsajevic, Cocalic, Alperen Babacan, Kadir Keleş, Muhammet Reis (Dk. 81 Ali Kaan Güneren), Erhan Çelenk, Burhan Eşer (Dk. 71 Onur Ayık), Aykut Çeviker, Rotman, Cikalleshi (Dk. 87 Hadzic)

Eskişehirspor: Yiğit Aydın, Hakan Aslantaş, Furkan Balaban, Sezgin Coşkun, Cemali Sertel (Dk. 46 Bedirhan Altunbaş), Berkay Dabanlı, Issah, Sekidika, İbrahim Halil Öner (Dk. 86 Mehmet Feyzi Yıldırım), Milinkovic, Emre Güral (Dk. 62 Sissoko)

Goller: Dk. 32 Erhan Çelenk, Dk. 59 Aykut Çeviker (Akhirsarspor), Dk. 54 Sekidika (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: Dk. 38 Milinkovic, Dk. 77 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), Dk. 79 Muhammet Reis (Akhirsarspor)

