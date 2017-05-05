Altınordu'yu resmen Okan Derici sırtlıyor

Altınordu TFF 1. Lig'de son haftalarda çıkışa geçti. Alt yapısıyla gönülleri feth eden İzmir kulübü üst üste aldığı galibiyetlerle play-off potasına girdi. Altınordu'nun kuşkusuz bu yükselişinde en büyük paylardan biri devre arasında Büyükşehir Gaziantepspor'dan kiralanan Okan Derici.

24 yaşındaki 10 numara, 13 maçta attığı 5 golle takımını sırtlayan isim oldu. İzmir ekibi aldığı galibiyetlerle 46 puanla 7. sıraya kadar yükseldi. Fanatik'in haberine gröre; Son 6 haftada 4 gol attı Altınordu teknik direktörü Hüseyin Eroğlu'nun kendisine güvenmesi ve formayı vermesiyle özgüven kazanan Okan Derici son 6 haftada takımının topladığı 16 puana attığı 3 golle katkı verdi.

Okan Derici 2011-2012 yılında Fatih Terim döneminde Ümit Davala'nın isteği ile Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 220 bin euro karşılığında transfer edilmiş ancak bir türlü beklenen performansı sergileyememişti.

Yıldız adayı Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra sırasıyla Rot-Weiss Erfurt, Konyaspor, Kırklarelispor, Konya Anadolu Selçukluspor ve Büyükşehir Gaziantepspor formaları giymişti. Altınordu'da kiralık olarak oynayan Okan Derici'nin Büyükşehir Gaziantepspor ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.