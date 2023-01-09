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  5. Avrupa'nın yıldız ismi Spor Toto 1. Lig'de

Avrupa'nın yıldız ismi Spor Toto 1. Lig'de

Avrupa'nın yıldız ismi Spor Toto 1. Lig'de
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Tuzlaspor futbol takımı bir dönem Porto, Marsilya, Stoke City gibi takımlarda forma giyen Giannelli Imbula'yı transfer ettiğini duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'de 14. sırada yer alan Tuzlaspor yeni yaptığı bir transferi açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile transferi duyuran Tuzlaspor, bir dönem Porto, Marsilya, Stoke City gibi takımlarda forma giyen Giannelli Imbula'yı transfer etti.

Bein Sports'un haberine göre; futbolcunun bonservisi için 51 milyon euro harcanmıştı.

Son olarak Portekiz Ligi'nde Portimonense SC forması giyen Imbula, 14 maçta forma giyerken gol veya asist katkısı sağlayamadı.

Ön libero ve merkez orta sahada görev yapabilen 30 yaşındaki oyuncu, geçmiş dönemdeki transferlerinde bonservis bedeli olarak toplam 51 milyon euro ödendi. 

 

Etiketler Tuzlaspor tuzlaspor tuzla spor toto 1. lig Giannelli Imbula
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