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  1. 11 Nisan 2017 16:55

Bandırmaspor’da Mustafa Uğur dönemi

Bandırmaspor’da Mustafa Uğur dönemi

Bandırmaspor’da Mustafa Uğur dönemi
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TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor’da Teknik Direktörlük görevine Mustafa Uğur getirildi.

Ligde ardı ardına aldığı kötü sonuçlarla son sıraya gerileyen bordo-beyazlılarda görevinden istifa eden Teknik Direktör Yusuf Şimşek’in yerine Mustafa Uğur ile anlaşma sağlandı. Bandırmaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada Teknik Direktör Mustafa Uğur’un yarın kente gelerek sözleşme imzalayacağı ve hafta sonu oynanacak Göztepe maçı için takımla birlikte çalışmalara başlayacağı belirtildi.

54 yaşındaki teknik adam, son olarak Evkur Yeni Malatyaspor’u çalıştırmıştı.

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