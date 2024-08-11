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Belediye Manisa FK'nın su sayaçlarını söktü

Belediye Manisa FK'nın su sayaçlarını söktü
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın antrenman yaptığı tesislerdeki su sayaçları Manisa Belediyesi tarafından söküldü.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden kiraladığı antrenman tesislerindeki su sayaçlarının Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MASKİ) tarafından söküldüğünü bildirdi. 

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, takımın dün akşam ligin ilk haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaştığı esnada MASKİ personeli olduğunu belirten 6 kişinin, Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'ndeki su sayaçlarını söküp götürdüğü belirtildi. 

Konuyla ilgili gerekli yasal sürecin başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "(Yukarıdan talimat var) diyerek sayaçları kanunsuz bir şekilde sökerek götüren 6 şahıs ve onlara emir veren yetkililer hakkında emniyet birimlerine gerekli başvuruları yaptığımızı ve olayla ilgili yasal süreç başlattığımızı belirtmek isteriz. Manisa Futbol Kulübümüzü, kira sözleşmesi bulunan Fikri Bayrıl Spor Tesisleri'nden kanuni olarak atamayan ancak bu tür 'sudan ucuz' yöntemlerle çıkmaya zorlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin girişimlerini trajikomik olarak değerlendiriyoruz."

AA

Etiketler Manisaspor manisa fk manisa belediyesi su sayaçları
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