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  5. 24 Mayıs 2017 16:43

Binlerce taraftar İstanbul’a akın etti

Spor Toto 2'nci Ligi'nin play off final karşılaşmasını Vodafone Arena'da Gümüşhanespor'la oynayacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un binlerce taraftarı, otobüs ve otomobillerle İstanbul'a gitti.

Binlerce taraftar İstanbul’a akın etti
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Final müsabakası için Erzurum Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’a 50 otobüs kaldırırken yüzlerce otomobil de Erzurum’dan İstanbul’a gitmek için yola çıktı.

Ayrıca Erzurum- İstanbul uçak seferlerinde de yer kalmadı. Erzurumlu Derneklerin de Ege ve Marmara bölgesindeki taraftarları da otobüs kiraladığı bildirildi. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan, taraftarının 1200 kilometrelik yolu 19 saatte alarak İstanbul’a hareket etmesini sosyal medyada kavimler göçüne benzetti.

Ali Demirhan, centilmence geçmesini dilediği final maçını kazanmak ve Spor Toto Birinci lige çıkmak istediklerini söyledi.

Gümüşhanespor , erzurumspor