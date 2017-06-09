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  5. 09 Haziran 2017 22:46

Bülent Uygun Eskişehirspor'a doğru

Mustafa Denizli ile yolları ayıran Eskişehirspor, Gaziantepspor'u küme düşüren Bülent Uygun ile görüşüyor.

Bülent Uygun Eskişehirspor'a doğru
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Teknik Direktör Bülent Uygun, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile görüşmek üzere Eskişehir’e geldi.

Olağanüstü Seçimli Kurula hazırlanan Eskişehirspor’da, Başkan Halil Ünal boş durmuyor. Kurul kararı almasıyla akıllara bırakacağı gelen Başkan Ünal, bugün Bülent Uygun’u ağırlayarak bu düşüncelerin önüne geçti. AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan’ın oğlu Alihan Karacan tarafından paylaşılan fotoğraf ile Bülent Uygun’un ziyareti kesinlik kazanırken, Uygun ile Başkan Ünal’ın gelecek sezonu planlayarak Eskişehirspor’u Süper Lig’e çıkarmayı planladıkları öne sürüldü.

bülent uygun , eskişehirspor