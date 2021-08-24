Bursaspor eski golcüyle anlaştı
Bursaspor kulübünden yapılan açıklamada, Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Aktif futbolculuk yaşantısının sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe geçiş yapan Fatih Tekke, daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor ve İstanbulspor’da görev aldı.
Geçtiğimiz sezonun önemli bölümünde İstanbul ekibinde görev alan Tekke'nin, 27. Hafta maçının ardından İstanbulspor ile yolları ayrıldı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol