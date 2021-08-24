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Bursaspor eski golcüyle anlaştı

Bursaspor eski golcüyle anlaştı

Bursaspor kulübünden yapılan açıklamada, Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Aktif futbolculuk yaşantısının sona ermesinin ardından teknik direktörlüğe geçiş yapan Fatih Tekke, daha önce Kayseri Erciyesspor, Boluspor, Manisaspor, Denizlispor ve İstanbulspor’da görev aldı.

Geçtiğimiz sezonun önemli bölümünde İstanbul ekibinde görev alan Tekke'nin, 27. Hafta maçının ardından İstanbulspor ile yolları ayrıldı.

 

Etiketler Fatih Tekke Bursaspor
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