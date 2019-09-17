Büyükşehir Belediye Erzurumspor Osman Özköylü'yü takımın başına getirmekten vazgeçti

TFF 1’inci Lig’e teknik direktör Muzaffer Bilazer yönetiminde şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan B.B. Erzurumspor, 4 maçta, 1 galibiyet, 1 beraberlik 2 de mağlubiyet aldı. Keçiörengücü deplasmanında alınan 1-0’lık mağlubiyetin andından teknik direktör Muzaffer Bilazer istifa ettiğini açıkladı.

Bilazer’in istifası sonrası Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş, İstanbul’da 6-7 teknik direktörle görüşme yaptı. Görüşmelerin ardından, kulüpte 2017-2018 sezonunda da görev alan Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi. Özköylü’nün Erzurum’a gelerek yönetimle diğer detayları görüştükten sonra anlaşma imzalayacağı belirtildi.

2,5 SAAT SONRA VAZGEÇTİLER

Ancak, takımın Osman Özköylü’ye teslim edileceğini öğrenen mavi-beyazlı taraftar, tepki gösterdi. Bugün saat 13.47’de teknik direktör Osman Özköylü ile prensip anlaşmasına varıldığını çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden duyuran Büyükşehir Belediye Erzurumspor, tepkiler üzerine geri adım attı. Taraftar gruplarının sosyal medyada 'Özköylü'yü istemiyoruz' mesajlarının ardından yaklaşık 2,5 saat sonra yeni açıklama yapan BB. Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal, "Erzurumspor Kulübü olarak prensip anlaşmasına vardığımız Osman Özköylü ile anlaşma sağlanamadı. Takımımızı çalıştıracak teknik direktör konusunda çalışmalar sürüyor" dedi.

2017-18 SEZONUNDA GÖREV YAPMIŞTI

2017-2018 sezonunda 1’inci Lig’e yükselen mavi-beyazlıların başında 12 maça çıkan Osman Özköylü, 4 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik almıştı. İstikrarsız sonuçlar üzerine Özköylü istifa kararı vermişti.

10 SEZONDA 14’ÜNCÜ TEKNİK DİREKTÖR

Öte yandan, 2010 yılında Erzurum Büyükşehir Belediyespor ismiyle kurulan ve 2013-2014 sezonunda adı Büyükşehir Belediye Erzurumspor olarak değiştirilen kulüpte, bugüne kadar 14 teknik direktör görev yaptı. 2011-2012 futbol sezonunda 3’üncü Lig mücadelesiyle profesyonel liglere adım atan mavi-beyazlılarda Hasan Çelik, Faik Demir, Taşkın Güngör, Yavuz İncedal, Turhan Özyazanlar, Besim Durmuş, Ahmet Yıldırım, Mustafa Kemal Kılıç, Osman Özköylü, Mehmet Altıparmak, Mehmet Özdilek, Hamza Hamzaoğlu ve Muzaffer Bilazer teknik direktör olarak görev yaptı.

