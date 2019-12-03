  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. TFF 1. Lig
  5. 03 Aralık 2019 17:54

Emrah Başsan'dan küfreden taraftara tepki

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Osmanlıspor FK arasında ligin 13. haftasında oynanan mücadelenin ardından Emrah Başsan maç içerisinde kendisine küfür eden taraftara tepki gösterdi.

Emrah Başsan'dan küfreden taraftara tepki
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda ligin 13. haftasında oynanan ve mavi-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından Erzurumspor’un başarılı futbolcusu Emrah Başsan kendisine küfür eden bir taraftara maç içerisinde ve maç sonrasında tepki gösterdi.

Maç sonrası takım arkadaşlarının güçlükle sakinleştirdiği Başsan, taraftarın bulunduğu tribüne giderek tribün liderine, "Ben burada sizin için mücadele ediyorum. Bana küfür edebilirsin, bunda bir sorun yok ama anneme küfredemezsin. Kimse anneme küfredemez" diyerek serzenişte bulundu.

Bu tepki sonrası taraftar grubunun üyeleri, Emrah Başsan'dan özür diledi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
Erzurumspor , emrah başsan , taraftar tepki
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM