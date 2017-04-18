Erkan Sözeri: Hedefimiz sürüyor

Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, golsüz berabere kaldıkları Sivasspor maçının ardından önemli değerlendirmelerde bulundu.

Sözeri, “Çok güçlü bir rakibe karşı mücadele ettik. Yaptığımız analizlerde gerçekten Süper Lig ayarında ciddi bir rakibe karşı mücadele etmek çok kolay değildi. Ama oyuncularım çok iyi mücadele etti. Oyun planımıza baktığımız zaman iki bekin hücuma çok çıktığını biliyorduk. Ziya tarafını özellikle çok iyi kapattık. Çok açık vermedik. Maçın ilk 5 dakikasında 3 tane pozisyon bulduk. Maçı o an koparabilirdik. Oyunun ilk yarısı istediğimiz şekilde geçti ve hem oyunu tuttuk hem de pozisyonlara girdik. Ama ikinci yarı biraz daha Sivasspor iştahlı, baskılı oynadı. İleri de top tutamamamız en büyük eksiğimizdi. Zaman zaman basit hatalarda yaptık. Bu basit hatalardan pozisyonlar verdik. Sonuçta baktığımı zaman 6 puanlık bir maçtan yenilmeden dönmek çok önemliydi. İlk 2 hedefimiz sürüyor” dedi.