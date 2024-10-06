Erokspor, Amedspor'a fark attı

1. Lig'in 8. haftasında Esenler Erokspor, Antalya'da oynanan maçta Amedspor'u 4-0 mağlup etti.

Antalya'da oynanan maçı hakemler Batuhan Kolak, Cem Özbay ve Ramazan Ufuk Avdaş yönetti.

Amedspor maça Nurullah Aslan, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, N'Koulou, Ömer Bayram, Cassubie, Lourenço, Sinan Kurt, Traore, Gradel ve Assombalonga 11'iyle çıktı.

Esenler Erokspor ise Ekrem Kılıçarslan, Furkan Orak, Metehan Mert, Nzaba, Mücahit Albayrak, Jack , Laine, Faye, Alper Karaman, Pinchi ve Catakovic kadrosunu tercih etti.

21'de Nurullah Aslan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen Esenler Erokspor; 36 ve 52'de Catakovic'in penaltı atışlarının ardından 58'deki golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı.