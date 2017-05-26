Erzurumspor Başkanı Ali Demirhan istifa etti

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Ali Demirhan "Başkanlık makamında kalmak için taviz veremem. Onurumuzla geldik, onurumuzla istifa ediyoruz. Yoruldum, istifa ediyorum." dedi.

Demirhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 19 aydır kulüp başkanlığı görevini yürüttüğünü hatırlattı.

Görevi süresince takımın iki şampiyonluk gördüğünü ifade eden Demirhan, şunları kaydetti: "Erzurum'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in ricası üzerine geldim. Çok da güzel bir mesafe katettik. Mehmet Sekmen ile çok güzel işler yaptık. Onu çok seviyorum, en ufak bir problemim yok. Birkaç kişi kulüpte olanları yanlış aktardı. Onun gözüne girmek için beni değersizleştirmeye, iftira atmaya çalıştılar, hakaret ettiler. Bunları kabul edemem. Başkanlık makamında kalmak için taviz veremem. Onurumuzla geldik, onurumuzla istifa ediyoruz. Yoruldum, istifa ediyorum." Ali Demirhan, 3 ay önce iftira atılması üzerine istifa kararı aldığını dile getirerek, kulübü yarı yolda bırakmamak adına kararı ertelediğini söyledi.

"Gizli gizli ağladığım oldu"

İftira ve hakaretlerden bıktığını vurgulayan Demirhan, şu ifadeleri kullandı: "Kulübe belediye tarafından yerleştirilen yöneticiler ve onların organize ettiği 4-5 iş adamı yönetici, başarılıyken iftira atmaya çalışan insanlar. Biz şampiyonluğa giderken adamlar yönetim yapmaya çalışıyorlar. Belediyenin içindeki bazı gruplar Mehmet Sekmen'i yanlış yönlendiriyor. AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, 'Ali Demirhan maç sattı.' diyor. Kimisi küfürler ediyor. Ben de onurlu bir adamım. İstanbul evim, Erzurum hemşehrim. Hemşehrilik duygusuyla hareket eden bir adamım. Başkan olacağım diye onurumdan taviz veremem ki, o adamlara şampiyonluk gelince sarılamam ki. Başarı geldi, kupayı getirdik, görevimizi yaptık. Artık duracak halim yok. Kupa geldi ama onu bir de bana sorun. Bazı zamanlar gizli gizli ağladığım oldu." Demirhan, birçok sıkıntılı maçı geride bırakarak kupayı aldıklarını vurgulayarak, başarılarının bile kötülendiğini ileri sürdü.

"Böyle olması daha hayırlı"

Kendisine saygı duyduğu için istifa ettiğini vurgulayan Demirhan, şunları kaydetti: "Yoruldum. Erzurum'a geldim ama akşam 21.50 uçağını zor bekledim. Bu kadar sıkıldım. O riyakarlarla nasıl yüz yüze bakayım. Adam namusuma dil uzattı, tehdit etti. Ben menfaatsiz Erzurum'a hizmet etmeye çalıştım. Böyle olması daha hayırlı. Takımı 1. Lig'e çıkardık. Kulübün borcu da yok. Mehmet Sekmen'den benden habersiz kulisler yapıldı. Zafer Aynalı ve Murat Aslan, FETÖ'den içeri giren insanları delege kaydetti. Beni devirmek için Zafer Aynalı, FETÖ'cüleri delege kaydetti. Benimle birlikte hareket eden bazı yöneticilerin ofisleri mühürlendi. Bunların hiçbirinden Mehmet Sekmen'in haberi yok. O zarar görmesin ben çekileyim bari."

Ali Demirhan, göreve geldikten sonra da bazı sağlık sorunları yaşadığını da sözlerine ekledi.