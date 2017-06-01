Eskişehir’de şampiyonluk kuyruğu

Eskişehirsporlu taraftarlar, Eskişehir Atatürk Caddesi’ndeki eski stadyumda satışı devam eden biletlere, ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

Gişeler önünde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Eskişehirspor’un tarihi maçlarından birine tribünden tanıklık etmek isteyen bazı taraftarların, aileleri ile birlikte gişelere geldikleri görüldü. Yoğunluğu, şaşırtıcı bulmadıklarını söyleyen Eskişehirsporlu taraftarlar, şampiyonluğa olan inançlarının tam olduğunu ve Eskişehirspor’a güvendiklerini ifade ettiler.

Eskişehirsporlu taraftarlar için ayrılan 14 bin biletin kısa süre içerisinde tükenmesi bekleniyor.