Şenol Güneş'in sözleşmesi geçersiz çıktı !
Aziz Yıldırım rüya kadro için harekete geçti
Bruma Leipzig'e gidiyor !
Bakambu'dan Enes Ünal mesajı
Bakambu'dan Enes Ünal mesajı
Dani Alves: Barcelona bana saygısızlık yaptı
Dani Alves: Barcelona bana saygısızlık yaptı
Mustafa Denizli: Kılcal damarlarına kadar istiyorum
Mustafa Denizli: Kılcal damarlarına kadar istiyorum
Engelli haltercinin hedefi şampiyonluk
Engelli haltercinin hedefi şampiyonluk
Yusuf Yazıcı’dan müthiş istatistik !
Yusuf Yazıcı’dan müthiş istatistik !
İşte Malatyaspor’un teknik direktör adayları
İşte Malatyaspor’un teknik direktör adayları
NBA yıldızı 3 haftada böyle değişti !
NBA yıldızı 3 haftada böyle değişti !
İşte Roberto Mancini'nin yeni takımı !
İşte Roberto Mancini'nin yeni takımı !
  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. TFF 1. Lig
  5. 01 Haziran 2017 20:35

Eskişehir’de şampiyonluk kuyruğu

Eskişehirspor'un 4 Haziran pazar günü Antalya'da Göztepe ile oynayacağı TFF 1. Lig play-off final maçı biletleri satışa çıktı.

Eskişehir’de şampiyonluk kuyruğu
A+ A-

Eskişehirsporlu taraftarlar, Eskişehir Atatürk Caddesi’ndeki eski stadyumda satışı devam eden biletlere, ilk günden yoğun ilgi gösterdi.

Gişeler önünde sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu. Eskişehirspor’un tarihi maçlarından birine tribünden tanıklık etmek isteyen bazı taraftarların, aileleri ile birlikte gişelere geldikleri görüldü. Yoğunluğu, şaşırtıcı bulmadıklarını söyleyen Eskişehirsporlu taraftarlar, şampiyonluğa olan inançlarının tam olduğunu ve Eskişehirspor’a güvendiklerini ifade ettiler.

Eskişehirsporlu taraftarlar için ayrılan 14 bin biletin kısa süre içerisinde tükenmesi bekleniyor.

göztepe , eskişehirspor