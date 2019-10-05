Eskişehirspor 1 - 3 Fatih Karagümrük
Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Cemal Alpay
Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko (Dk. 83 Mete Kaan Demir), Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika, Emre Güral, Milinkovic (Dk. 52 Kıvanç Karakaş), Issah (Dk. 46 Halil İbrahim Öner), Erdal Akdari, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, Cemali Sertel
Fatih Karagümrük: Saranov, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Darri (Dk. 77 Mervan Çelik), Zeki Yıldırım (Dk. 69 Barış Özbek), Erkan Zengin, Emeghara (Dk. 90 Alparslan Erdem), Koray Altınay, Sabo, Çağrı Ortakaya, Bülent Cevahir
Goller: Dk. 19 ve Dk. 25 Erkan Zengin, Dk. 50 Emeghara (Fatih Karagümrük), Dk. 55 Emre Güral (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Koray Altınay, Dk. 39 Barış Başdaş, Dk. 49 Darri, Dk. 57 Sabo, Dk. 76 Saranov, Dk. 79 Erkan Zengin, Dk. 80 Barış Özbek (Fatih Karagümrük), Dk. 43 Emre Güral, Dk. 59 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 79 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)
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