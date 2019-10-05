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  5. 05 Ekim 2019 18:42

Eskişehirspor 1 - 3 Fatih Karagümrük

TFF 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Eskişehirspor'u 3-1 mağlup etti.

Eskişehirspor 1 - 3 Fatih Karagümrük
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Eskişehirspor 1 - 3 Fatih Karagümrük

Stat: Yeni Eskişehir
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Gökmen Baltacı, Cemal Alpay

Eskişehirspor: Melih Ağa, Sissoko (Dk. 83 Mete Kaan Demir), Berkay Tolga Dabanlı, Sekidika, Emre Güral, Milinkovic (Dk. 52 Kıvanç Karakaş), Issah (Dk. 46 Halil İbrahim Öner), Erdal Akdari, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan, Cemali Sertel
Fatih Karagümrük: Saranov, Dobrovoljc, Barış Başdaş, Darri (Dk. 77 Mervan Çelik), Zeki Yıldırım (Dk. 69 Barış Özbek), Erkan Zengin, Emeghara (Dk. 90 Alparslan Erdem), Koray Altınay, Sabo, Çağrı Ortakaya, Bülent Cevahir

Goller: Dk. 19 ve Dk. 25 Erkan Zengin, Dk. 50 Emeghara (Fatih Karagümrük), Dk. 55 Emre Güral (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Koray Altınay, Dk. 39 Barış Başdaş, Dk. 49 Darri, Dk. 57 Sabo, Dk. 76 Saranov, Dk. 79 Erkan Zengin, Dk. 80 Barış Özbek (Fatih Karagümrük), Dk. 43 Emre Güral, Dk. 59 Mehmet Feyzi Yıldırım, Dk. 79 Kıvanç Karakaş (Eskişehirspor)

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Eskişehirspor , Fatih Karagümrük
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