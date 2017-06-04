Eskişehirspor - Göztepe maçı hangi kanalda ?

Merakla beklenen gün geldi çattı... Sivas ve Malatya’nın ardından Süper Lig’e son bilet bugün Antalya’da sahibini bulacak.

Anadolu’nun iki devi Eskişehirspor ve Göztepe, Play-Off şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Ve Play-Off finali için geri sayım bitti, gözler dev maça çevrildi.

Göztepe ve Eskişehirspor bugün Süper Lig için sahaya çıkacak. Antalya Stadı’nda Ali Palabıyık’ın yöneteceği dev randevu saat 21.30’da başlayacak. Tam 14 yıldır Süper Lig’e hasret kalan Sarı-Kırmızılılar’da kasığından sakatlanan orta saha oyuncusu Hakan Barış mücadelede forma giyemeyecek. Önceki sezon Süper Lig’e veda eden Eskişehirspor’da ise sol arka adalesinden sorun yaşayan kaleci Boffin’in durumu maç saatinde netleşecek. Belçikalı eldiven büyük ihtimalle oynayacak.



Göztepe-Eskişehirspor hangi kanalda saat kaçta?

Antalya Stadı’nda oynanacak ve bu akşam saat 21.30'da başlayacak mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler:

GÖZTEPE: Günay, Tanju, Gençer, Leo, Canberk, Gosso, Segbefia, Tayfur, Jahovic, Halil, Umut

ESKİŞEHİRSPOR: Boffin, K.Ahmet, Uğur, Hakan, Tarık, Hürriyet, Dorukhan, Meye, Hasan, Erkan, Bruno