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Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Zafer Turan oldu

Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Zafer Turan oldu
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez'in yerine Zafer Turan getirildi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktörlük görevine Zafer Turan'ın getirildiği bildirildi.

Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Zafer Turan ile sözleşme imzaladı. Zafer Turan'a 'hoş geldin' diyor, yarım kalan hikayemizi tamamlamak üzere görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

Eyüpspor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmıştı.

Zafer Turan

Etiketler Eyüpspor eyüpspor teknik direktör ibrahim üzülmez
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