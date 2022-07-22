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  5. Galatasaray'ın eski yıldızı Ryan Babel Spor Toto 1. Lig ekibi ile anlaştı

Galatasaray'ın eski yıldızı Ryan Babel Spor Toto 1. Lig ekibi ile anlaştı

Galatasaray'ın eski yıldızı Ryan Babel Spor Toto 1. Lig ekibi ile anlaştı

Son sezonu Galatasaray'da geçiren Ryan Babel, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaştı.

Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu.

Uzun süredir bu transferi için temaslarını sürdüren Eyüpspor, son görüşmede Hollandalı futbolcuyla anlaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR, 1 YILLIK SÖZLEŞME

Yıldız futbolcu bugün uçakla İstanbul'a gelecek ve 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Eyüpspor, Süper Lig'e yükselmesi halinde kontrat bir yıl daha uzayacak.

Etiketler galatasaray babel eyüpspor
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