Galatasaray'ın eski yıldızı Ryan Babel Spor Toto 1. Lig ekibi ile anlaştı
Son sezonu Galatasaray'da geçiren Ryan Babel, Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaştı.
Galatasaray ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Ryan Babel'in yeni takımı belli oldu.
Uzun süredir bu transferi için temaslarını sürdüren Eyüpspor, son görüşmede Hollandalı futbolcuyla anlaştı.
İSTANBUL'A GELİYOR, 1 YILLIK SÖZLEŞME
Yıldız futbolcu bugün uçakla İstanbul'a gelecek ve 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Eyüpspor, Süper Lig'e yükselmesi halinde kontrat bir yıl daha uzayacak.
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