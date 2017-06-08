Giray Bulak Adana Demirspor'la anlaştı

Adana Demirspor Aytaç Durak Tesisleri´nde yapılan imza töreninin ardından konuşan Başkan Mehmet Gökoğlu, göreve geldikten sonra en önemli sorunun teknik direktör olduğunu dile getirerek, “Yönetim kurulundaki arkadaşlarımla ortak bir karar vererek Giray Bulak ismi üzerinde anlaştık. Tüm camiamıza hayırlı olmasını dilerim” dedi.

GİRAY BULAK: “ADANA DEMİRSPOR’U HAKETTİĞİ YERE TAŞIYACAĞIZ”

Adana Demirspor´un çok önemli bir camia olduğunu belirten teknik direktör Giray Bulak ise şunları söyledi: “İnşallah Adana Demirspor´u hakettiği yere taşıyacağız. Büyük bir camiaya geldiğimi çok iyi biliyorum. Ümit ediyorum en yakın zamanda hem kadro oluşumunda hem de transfer çalışmalarında beraber olacağız. İstediğimiz kadroyu oluşturacağız. Adana Demirspor taraftarına ve Adana şehrine güzel günler yaşatmak istiyoruz.”

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