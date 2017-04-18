Giresunspor son dakikada güldü

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor sahasında Giresunspor'u konuk etti. Yüksek tempoda geçen maç, Giresunspor'un son dakikalarda kaydettiği gollerle 2-1 sonuçlandı.

Ev sahibi ekip baskılı futbolunun karşılığını 36’da aldı. Geliştirilen atakta Eser'i mağlup eden Pote, takımını 1-0 öne geçirdi. Dakika 44'te Fevzi yaptığı hareket sonucunda Emre Molak tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıya daha kontrollü başlayan Karadeniz ekibi, 10 kişi kalan rakibi karşısında maçta üstünlük kurdu. Dakika 81'de Özgür Can Özcan ve 84'te Volkan Okumak ile öne geçen konuk takım, sahadan 2-1 galip ayrılarak kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.