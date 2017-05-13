Göztepe kazanmak zorunda

TFF 1. Lig’de geçen hafta deplasmanda Mersin İdmanyurdu’nu 6-5 mağlup edip 2 haftalık aradan sonra Play-Off potasına giren Göztepe, yarın normal sezonun son iç saha maçında kümede kalma mücadelesi veren Samsunspor’u konuk edecek.

Bornova Stadı’nda Arda Kardeşler’in düdük çalacağı müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Ev sahibi Göz-Göz’de kart cezalısı Lokman’ın yanı sıra sol arka adalesinden sakatlanan sağ bek Fuchs ile sol dizinden sakatlanan orta saha Murat Akın görev yapamayacak.

Kasığından sakatlığı bulunan orta saha Hakan Barış’ın da durumu belirsiz. Yine Mersin İdman Yurdu maçın sakatlık yaşayan kaptan Gosso’nun ise sahadaki yerini alması bekleniyor. Karşılaşmanın biletleri VIP tribün 35, numaralı 10, maraton ve kale arkası 5 TL olarak satışa sunuldu. Başkan Mehmet Sepil, Play-Off yolunda 2 final maçına çıkacaklarını söyledi. Herkesin futbola odaklanmasını isteyen Sepil, "Her zaman futbolcularımın yanındayım. Onlara sonuna kadar inanıyorum" dedi.

GÖZTEPE

Günay-Fuchs, Gençer, Emrecan, Schwechlen, Tayfur, Gosso, Segbefia, Soner (Hakan), Halil, Jahovic