Göztepe Süper Lig’de

TFF 1. Lig play-off mücadelesinde Eskişehirspor ile Göztepe takımları Süper Lig’in son bileti içi kıyasıya yarıştılar. Normal süresi 1-1 biten mücadeleyi Göztepe penaltı atışlarında kazanarak Süper Lig bileti aldı.

Sarı-kırmızılı takımda 14 yıllık hasret son buldu. 2003 yılında Süper Lig’den düşen sarı-kırmızılı takım, uzun bir aranın ardından Süper Lig’e çıkmanın sevincini yaşadı. Göztepe 2017-18 sezonunda İzmir’i Süper Lig’de temsil eden tek takım olacak.

Es-Es’in golünü 53. dakikada Chico Ofoedu kaydetti. Göztepe’de Jahovic 90+5’te skoru eşitledi. Maçın 120 dakikası 1-1’lik eşitlikle geçildi. Sivasspor ve Yeni Malatyaspor’un ardından Süper Lig’e son katılan takım Göztepe oldu.

EKMEK ARASI MEŞALE

Maçta futboldan çok sahaya atılan meşaleler konuşuldu. Taraftarların bazılarının meşaleleri ekmeklerin arasında maça soktuğu görüntülendi. Sahaya atılan meşaleler yüzünden maç tam 5 kez durdu.

İLK YARI 18 DAKİKA DURDU!

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Eskişehirspor ile Göztepe, Antalya Stadyumu´nda karşılaştı. 0-0 biten maçın ilk yarısı sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle toplamda 18 dakika durdu. Maçın hakemi Ali Palabıyık, atılan meşalelerden dolayı oluşan duman bulutundan dolayı yardımcılarını saha ortasına çağırdı. Maçın ilk yarısı 18 dakika dururken, hakem Palabıyık karşılaşmada 17 dakika uzatma verdi.

İlk yarının uzatma dakikalarında, Göztepe´de yedek kaleci Mehmet Göktuğ top taca çıktıktan sonra Ofoedu´ya topu vermeyince iki oyuncu arasında gerginlik yaşandı. Maçın hakemi iki futbolcuyu da sarı kartla cezalandırdı.