Ankaragücü ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren ancak son iki hafta öncesinde 4 puan geride kalan ve doğrudan TFF 1. Lig’e yükselme şansını hemen hemen yitiren Gümüşhanespor’da Mehmet Altıparmak dönemi başladı.

Gümüşhanespor’da Mehmet Altıparmak dönemi

Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Gümüşhanespor, uzun süre lider götürdüğü ligde Ankaragücü’nün arkasında kaldı ve teknik direktör Tarık Taşgün ile yollarını ayırdı.

Karadeniz ekibi Altıparmak ile Play Off’a girecek

Daha önce Kartalspor, Alanyaspor ile 2. Lig şampiyonlukları bulunan, Kartalspor, Alanyaspor ve Denizlispor ile TFF 1. Lig’de görev yapan Mehmet Altıparmak ile anlaşan Karadeniz ekibi, hedef olarak Play Off’tan üst lige çıkmayı kendine belirlemiş oldu.

Altıparmak ile anlaşma 1 buçuk yıllık

Mehmet Altıparmak, sezon başında TFF 1. Lig ekiplerinden Manisaspor ile anlaşmış, hazırlık döneminin ardından sezon başlamadan görevinden istifa etmişti. Alınan bilgiye göre Gümüşhanespor ile Mehmet Altıparmak’ın anlaşma süresi 1 buçuk yıl olduğu belirtildi.