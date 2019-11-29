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  5. 29 Kasım 2019 22:10

İstanbulspor-Karagümrük maç sonucu: 4-0

TFF 1. Lig'in 13. haftasında İstanbulspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yendi.

İstanbulspor-Karagümrük maç sonucu: 4-0
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TFF 1. Lig'de 13. hafta karşılaşmasında İstanbulspor, Fatih Karagümrük'ü konuk etti.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, İstanbulspor'un 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

İstanbulspor'a galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Papa Diouf, 27. dakikada Ali Dere, 70. dakikada Muhammet Durmuş ve 83. dakikada Wellington Ferreira kaydetti.

Ligde 6 maç sonra 3 puanla tanışan İstanbulspor, puanını 15'e yükseltirken, üst üste ikinci kez kaybeden Karagümrük 19 puanda kaldı.

İstanbulspor gelecek hafta Akhisarspor'a konuk olacak. Karagümrük ise Balıkesirspor'u ağırlayacak.

İSTANBULSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ DETAYLARI

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Bersan Duran

İstanbulspor: Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Etoga, Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Ali Dere (Dk. 67 Oğuzhan Akgün), Muhammed Enes Durmuş (Dk. 76 Allahyar Sayyadmanesh), Cajic, Diouf (Dk. 88 Mensah)

Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay, Dobrovoljc, Aldülhamit Yıldız, Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Arif Morkaya, Çağrı Ortakaya (Dk. 64 Barış Özbek, Dk. 77 Alparslan Erdem), Ramazan Civelek (Dk. 73 Turgut Doğan Şahin), Darri, Emeghara

Goller: Dk. 6 Diouf, Dk. 27 Ali Dere, Dk. 70 Muhammed Enes Durmuş, Dk. 83 Wellington (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Zeki Yıldırım, Dk. 54 Çağrı Ortakaya, Dk. 79 Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük), Dk. 41 Muhammed Enes Durmuş, Dk. 78 Diouf (İstanbulspor)

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