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  5. 13 Ocak 2019 10:11

İstanbulspor, Mehmet Zeki Çelik'in 22 numaralı formasını emekli etti

Sezon başında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'dan Fransız temsilcisi Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik'in İstanbulspor'da giydiği 22 numaralı forma emekli edildi.

İstanbulspor, Mehmet Zeki Çelik'in 22 numaralı formasını emekli etti
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'un kulüp yönetimi, sezon başında Fransa 1. Lig takımlarından Lille'e transfer olan Mehmet Zeki Çelik'in sarı-siyahlılarda giydiği 22 numaralı formayı "emekli etme" kararı aldı.

Sarı-siyahlı kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "1926 yılından beri, İstanbulspor'umuzun yurt dışına transferini gerçekleştirdiği ilk yerli futbolcu olarak tarihe geçen Mehmet Zeki Çelik'in 22 numaralı forması, yönetim kurulumuzun almış olduğu karar doğrultusunda emekli edilmiştir." denildi.

İstanbulspor'da bundan sonraki yıllarda futbolcular 22 numaralı forma giymeyecek.

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