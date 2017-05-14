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  5. 14 Mayıs 2017 19:22

Malatyaspor ile Sivasspor Süper Lig'de !

Evkur Malatyaspor ile Sivasspor, ligin bitimine 1 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi.

Malatyaspor ile Sivasspor Süper Lig'de !
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lsupor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 61'e yükselten Yeni Malatya son hafta öncesi Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. 

Süper Lig'e yükselen bir diğer takım Adana Demirspor deplasmanında 1-1 beraberlikle ayrılan Sivasspor oldu. Kızmızı-beyazlı ekip, puanını 59'a yükselti ve Süper Lig'e yükseldi.

Eskişehirspor evinde Gaziantep Büyükşeihr ile 2-2 berabere kalarak puanını 56'ya yükselterek play-off'u garantiledi. Play-off'a yükselen diğer takım ise evinde Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek puanını 53'e yükselten Giresunspor oldu. Göztepe de son hafta 1 puan alması durumunda play-off'u garantileyecek.

İşte TFF 1. Lig'de 33. hafta sonuçları
Adana Demir 1-1 Sivasspor
Bandırmaspor 3-0 Mersin İ.Y.
Elazığspor 5-1 Balıkesirspor
Eskişehir 2-2 BŞB Gaziantep
Giresun 1-0 Denizli
Göztepe 4-1 Samsunspor
Manisaspor 2-0 Şanlurfa
Ümraniye 1-2 Altınordu
Y. Malatya 1-1 Bolu

TFF 1. Lig , sivasspor , malatyaspor , süper lig