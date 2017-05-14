Malatyaspor ile Sivasspor Süper Lig'de !

lsupor'la 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 61'e yükselten Yeni Malatya son hafta öncesi Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi.

Süper Lig'e yükselen bir diğer takım Adana Demirspor deplasmanında 1-1 beraberlikle ayrılan Sivasspor oldu. Kızmızı-beyazlı ekip, puanını 59'a yükselti ve Süper Lig'e yükseldi.

Eskişehirspor evinde Gaziantep Büyükşeihr ile 2-2 berabere kalarak puanını 56'ya yükselterek play-off'u garantiledi. Play-off'a yükselen diğer takım ise evinde Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek puanını 53'e yükselten Giresunspor oldu. Göztepe de son hafta 1 puan alması durumunda play-off'u garantileyecek.

İşte TFF 1. Lig'de 33. hafta sonuçları

Adana Demir 1-1 Sivasspor

Bandırmaspor 3-0 Mersin İ.Y.

Elazığspor 5-1 Balıkesirspor

Eskişehir 2-2 BŞB Gaziantep

Giresun 1-0 Denizli

Göztepe 4-1 Samsunspor

Manisaspor 2-0 Şanlurfa

Ümraniye 1-2 Altınordu

Y. Malatya 1-1 Bolu