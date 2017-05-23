Mersin İdman Yurdu kabusu yaşıyor

Bu yıl TFF 1. Lig’de mücadele eden ancak ligin bitimine 3 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen Mersin İdman Yurdu’nda moraller bozuk. 1925 yılında kurulan ve Türkiye’nin en köklü kulüplerinden biri olan Mersin ekibi, 3 yıldır açılamayan transfer tahtası, uzun süredir devam eden maddi sıkıntılar nedeniyle çıkmaza girdi. Bu sezon Hüseyin Çalışkan, Ali Tekin ve Mahmut Karak’ın başkanlığını yaptığı Mersin İdman Yurdu, 4 teknik direktör değişikliğine gitmesine rağmen ligde kalmayı başaramadı. Sezona Mehmet Levent Arıkdoğan’la başlayan ardından Yusuf Şimşek, Memduh Özbalta ile devam eden ve son olarak Teknik Direktör Levent Eriş ile ligde kalma mücadelesi veren Mersin İdman Yurdu, 31. hafta sonunda lige havlu attı. 75 milyon lira borcu bulunan ve transfer yasağının halen devam ettiği Mersin İdman Yurdu’nun borçları silinip, transfer yasağı açılmazsa önümüzdeki yılda zor günler bekliyor.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’de oynayan takım, önümüzdeki sezon 8 yıl aradan sonra Spor Toto 2. Lig’de mücadele edecek. Ayrıca kırmızı lacivertli ekip, bu yıl 26 puan toplayarak TFF 1. ligi düzeyindeki liglerdeki en kötü sezonunu geçirmiş oldu. Önceki yıllarda yakaladığı başarıları mumla arayan Mersin ekibi, 92 yıllık tarihinde 15 yıl Süper Lig, 39 yıl 2. Liglerde ve 38 yıl da amatör liglerde mücadele etti. İlk profesyonel mücadelesine 2. Lig’de Çukurova İdman Yurdu adı altında 1963-1964 yılında başlayan kırmızı-lacivertliler, ilk sezonunda 24 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak 25 puanla ligi 5. sırada tamamladı. 1964-1965 yılında şimdiki adı olan Mersin İdman Yurdu’nu alan ekip, bu sezonda 30 maçta 18 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak ligi 40 puanla 4. sırada bitirdi. Bundan sonra bir yıl da 2. Lig’de mücadele eden Mersin ekibi, 1966-1967 yılında 32 maçta 22 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet alarak ligi 50 puanla lider tamamlayarak, ilk kez Süper Lig’e çıktı.

Bir zamanlar Süper Lig’de büyük takımların korkulu rüyasıydı

Süper Lig’de ilk sezonunu 1967-1968 yılında geçiren güney ekibi, 32 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet alarak ligi 30 puanla 10. sırada tamamladı. Mersin ekibi, Süper Lig’deki en iyi sezonunu ise 1969-1970 yıllarında geçirdi. Söz konusu yılda oynadığı 30 maçta 12 galibiyet, 12 beraberlik, 6 mağlubiyet elde eden Mersin İdman Yurdu, ligi de 36 puanla 4. sırada bitirmeyi başardı. Bahsi geçen yıl ayrıca Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın da korkulu rüyası olan Mersin ekibi, bir tek deplasmanda Galatasaray’a 2-1 boyun eğdi. 1973-1974 yılına kadar Süper Lig’de mücadelesini sürdüren Mersin İdman Yurdu, bu sezon oynadığı 30 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik, 16 mağlubiyet alarak, 22 puan topladı ve küme düştü. Mersin, 2 sezon 2. Lig’de oynadıktan sonra yeniden Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Ancak Süper Lig’de de 2 sene durabilen Mersin ekibi, 1977-1978 sezonunda oynadığı 30 maçta 3 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak, 21 puanla ligi 16. sırada tamamladı ve tekrardan 2. Lig’e düştü. 1979-80 sezonunda da Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Mersin İdman Yurdu, 1 sezon aradan sonra yeniden küme düştü ve uzun süre Süper Lig’e yükselemedi.

Tarihinin en kötü sezonunu geçirdi

Mersin ekibi, 1982-1983 yılında düştüğü 2. Lig’de tam 28 yıl Süper Lig’e çıkmak için mücadele verdi. Bu süreçte 2. Lig B Kategorisi’ne de düşen kırmızı-lacivertli ekip, 2010-2011 sezonunda oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet alarak ligi 58 puanla lider bitirerek, Süper Lig’e ‘merhaba’ dedi. 28 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig’in ilk sezonunda 34 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 16 mağlubiyet alan Güney ekibi, 42 puanla 13. sırada yer aldı. Ancak Mersin temsilcisinin Süper Lig macerası yine erken bitti. 2012-2013 sezonunda 22 puanla ligin sonunda yer alan Çukurova temsilcisi, yeniden 2. Lig’e düştü. Spor kamuoyunun ‘asansör takım’ benzetmesi yaptığı Mersin İdman Yurdu, tam da bu söyleme uyar gibi 2013-2014 sezonunda ligi 6. sırada bitirmiş, Play-Off maçlarında rakiplerini yenerek tekrardan Süper Lig’e çıkmıştı. Süper Lig’de 2 yıl mücadele eden kırmızı-lacivertli ekip, 2015-2016 sezonunda 21 puan toplayarak ligi sonuncu bitirmiş ve TFF 1. Lig’e düşmüştü. Bu sezon oynadığı 34 maçta 6 galibiyet, 11 beraberlik, 17 de mağlubiyet alan Akdeniz takımı, 3 puan silme cezası bulunmasından dolayı 26 puanla ligi son sırada bitirdi. Ligde oynadığı 34 maçta rakip kalelere sadece 35 gol atabilen Mersin temsilcisi, kalesinde 71 gol gördü. Ayrıca kırmızı lacivertli ekip, 26 puan toplayarak TFF 1. Lig düzeyindeki liglerdeki en kötü sezonunu geçirmiş oldu.