MKE Ankaragücü Alman futbolcu Nico Schulz'u kadrosuna kattı
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MKE Ankaragücü, Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Nico Schulz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, son olarak Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki sol bek Nico Schulz'ü transfer etti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, Alman futbolcu Schulz ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Schulz, yaklaşık 1 yıldır herhangi bir takımda forma giymedi.
1. LİG'DE MÜCADELE EDİYOR
Beştepe Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, MKE Ankaragücü Kulübü Başkan Yardımcısı Levent Onuk da katıldı.
Geçtiğimiz yıl Süper Lig'den düşen MKE Ankaragücü, bu sezon 1. Lig'de mücadele ediyor.
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