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  1. 13 Nisan 2017 19:27

Oğuz Çetin dönemi sona erdi

TFF 1. Lig'de küme düşme hattında yer alan Büyükşehir Gaziantepspor, teknik direktör Oğuz Çetin ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırdı.

Oğuz Çetin dönemi sona erdi
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TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, teknik direktörOğuz Çetin ile yollarını ayırdı. 

Kulüp başkanı Osman Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımda bir kan değişikliğine ihtiyaç duyulması üzerine Oğuz Çetin ile görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

Bazı isimlerle görüşüyorlar

Yapılan toplantıda karşılıklı anlaşarak yolların ayrılmasına karar verildiğini ifade eden Toprak, "Hocamızla iyi niyet çerçevesinde anlaşıp, yollarımızı ayırdık. Kendisine bugüne kadar verdiği emekler için teşekkür ederiz." diye konuştu. 

Toprak, bazı isimlerle görüşme halinde olduklarını ve en kısa sürede yeni hocayı takımın başına getirmek istediklerini kaydetti. 
 
 
 

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