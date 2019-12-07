ÖZET | Akhisarspor 4 - İstanbulspor 3 maç sonucu

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Akhisarspor evinde İstanbulspor'u konuk etti. Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede tam 7 gol çıktı. Karşılaşmayı 90. dakikada bulduğu golle Akhisarspor kazandı. Akhisarspor İstanbulspor maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde...

Akhisarspor'a 3 puanı getiren golleri 27, 69. dakikada Burhan Eşer, 52. dakikada Erhan Çelenk ve 90. dakikada kaydetti.

İstanbulspor'un gollerini ise 59. dakikada Aldin Cajic, 60. dakikada Eslem Öztürk ve 71. dakikada Onur Ergün attı.

Ayrıca İstanbulspor'da Aldin Cajic 32. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

Akhisarspor, puanını 25'e yükseltti ve 2.'lik koltuğuna oturdu. İstanbulspor 15 puan da kalarak 13. sırada kaldı.

Akhisar, 15. haftada deplasmanda Balıkesirspor ile oynayacak. İstanbulspor ise evinde Eskişehirspor'u konuk edecek.

