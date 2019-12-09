ÖZET | Menemen Belediyespor 1-1 Keçiörengücü maç sonucu

TFF 1. Lig'in 14. haftasında Menemen Belediyespor evinde Keçiörengücü'nü konuk etti. Keçiörengücü uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golü ile 1 puanı hanesine yazdırdı. Menemen Belediyespor - Keçiörengücü maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde

İlk yarısı 0-0 biten maçta ilk gol ev sahibi Menemen Belediyespor'dan geldi. 72. dakikada Ali Özgün, maçın ilk golünü attı. Keçiörengücü, 90+2. dakikada Levy Madinda'nın golüyle eşitliği sağladı. Menemen Belediyespor - Keçiörengücü maç özeti ve önemli dakikaları haberimizde

Bu sonucun ardından Menemen Belediyespor ve Keçiörengücü puanlarını 22'ye yükseltti.

Menemen Belediyespor, gelecek hafta Adanaspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

MENEMEN BELEDİYESPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

13. dakikada Levy Madinda’nın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Cem Ekici, uygun durumda pozisyondan yararlanamadı.

15. dakikada topla ceza sahasına giren Mehmet Boztepe’nin şutu az farkla auta gitti.

32. dakikada Sertaç Çam’ın ortasında, Uğur Utlu müsait durumda topa dokunamadı.

34. dakikada Ali Keten yaklaşık 25 metreden çok sert vurdu ancak, kaleci topu son anda kornere gönderdi.

45. dakikada Taşkın Çalış’ın ortasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mustafa Çeçenoğlu pozisyondan yararlanamadı.

59. dakikada Famoussa Kone’nin sert şutu az farkla auta gitti.

67. dakikada Mustafa Çeçenoğlu’nun sağdan ortasında topla buluşan Ali Özgün’ün şutu kalecide kaldı.

72. dakikada Mustafa Çeçenoğlu’nun ortasında Ali özgün, kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

90. dakikada topla Menemenspor ceza sahasına giren Abdulkadir Kuzey, kaleci Gentian Selmani’nin müdahalesi sonrası yerde kaldı. Topun ağlara gittiği pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+1. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Levy Madinda topu ağlarla buluşturdu. 1-1

MENEMEN BELEDİYESPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ DETAYLARI

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Turgut Doman, Orkun Aktaş, Gökhan Barcın

Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Ali Keten, Diakite, Ercan Coşkun, Alberk Koç, Mustafa Çeçenoğlu, Taşkın Çalış, Murat Erdemir (Dk. 86 Muhammed Ali Doğan), Tayfun Aydoğan (Dk. 71 Halil İbrahim Sönmez), Mehmet Boztepe (Dk. 79 Hüseyin Çolak), Ali Özgün

Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut (Dk. 89 Hasan Bilal), Samet Akaydin, Erdi Dikmen, Hüsamettin Tut, Cem Ekinci (Dk. 79 Mendy), Uğur Utlu, İshak Çakmak, Sertaç Çam, Madinda, Kone (Dk. 68 Abdulkadir Kuzey)

Gol: Dk. 72 Ali Özgün (Ekol Göz Menemenspor), Dk. 90+2 Madinda (Penaltıdan) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 33 Erdi Dikmen, Dk. 48 Abdulkadir Korkut, Dk. 90+1 Uğur Utlu, Dk. 90+4 Hüsamettin Tut (Keçiörengücü), Dk. 56 Ercan Coşkun, Dk. 90+1 Selmani, Dk. 90+4 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)