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PFDK'dan Süper Lig'in yıldızına 2 maç ceza

PFDK'dan Süper Lig'in yıldızına 2 maç ceza
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gören Beşiktaş'ın Libyalı futbolcusu Al-Mustari'ye 2 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) yapılan açıklamada; Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan derbide kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu (El-Mu'tasım Billah Ali Muhammed el-Musrati) Al-Musrati'ye 2 maç men cezası verildiği aktarıldı.

 Kurul tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş'a 732 bin, Galatasaray'a 500 bin, MKE Ankaragücü'ne 380 bin, Fenerbahçe ve Siltaş Yapı Pendikspor'a da 112'şer bin lira para cezası uyguladığı kaydedildi.

Öte yanda, MKE Ankaragücü oyuncusu Atakan Çankaya'ya da 39 bin lira ceza verildiği belirtildi.

Etiketler Beşiktaş Al-Mustari Fenerbahçe Beşiktaş PFDK TFF ceza men
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